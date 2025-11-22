Рейтинг@Mail.ru
16:51 22.11.2025
Премьер Сингапура призвал срочно реформировать глобальную торговую систему
Премьер Сингапура призвал срочно реформировать глобальную торговую систему
в мире
сингапур (город)
юар
большая двадцатка
всемирная торговая организация (вто)
в мире, сингапур (город), юар, большая двадцатка, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Сингапур (город), ЮАР, Большая двадцатка, Всемирная торговая организация (ВТО)
Премьер Сингапура призвал срочно реформировать глобальную торговую систему

Премьер Сингапура на саммите G20 призвал реформировать мировую торговую систему

© AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вон, выступая на саммите G20 в ЮАР, заявил о необходимости срочной реформы глобальной торгово-экономической системы, отметив, что существующая архитектура "не поспевает за реалиями современной экономики".
«
"Усиливающаяся взаимозависимость государств всё чаще воспринимается как уязвимость и используется в качестве инструмента давления в условиях споров. Но если каждое государство пойдёт своим путём, глобальная система развалится ещё быстрее, и хуже всего будет всем, а наибольшее бремя ляжет на развивающиеся страны", — подчеркнул Вон.
Отдыхающие жарят шашлык в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"
18 июня, 04:04
Премьер Сингапура призвал реформировать международные институты, включая ВТО, чтобы сделать их "более эффективными и ориентированными на результат", а также дополнять их гибкими многосторонними форматами сотрудничества.
Кроме этого, Вон отметил важность создания новых партнёрств в сфере цифровой торговли и устойчивости цепочек поставок и подчеркнул, что G20 должна играть "ключевую руководящую роль" в координации этих усилий.
В качестве примера премьер Сингапура привел запущенную ранее осенью новую инициативу международного партнерства – Future of Investment and Trade Partnership.
"Мы должны реформировать и обновить глобальную систему, чтобы она отражала стратегические реалии нашего времени, и Сингапур готов работать со всеми членами ради достижения этой цели", - добавил он.
Сингапур - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Сингапуре предрекли миру "грязный" переход к постамериканскому порядку
23 октября, 17:22
 
