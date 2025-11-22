https://ria.ru/20251122/premer-2056815877.html
Премьер Сингапура призвал срочно реформировать глобальную торговую систему
Премьер Сингапура призвал срочно реформировать глобальную торговую систему
Премьер Сингапура призвал срочно реформировать глобальную торговую систему
22.11.2025
сингапур (город)
юар
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вон, выступая на саммите G20 в ЮАР, заявил о необходимости срочной реформы глобальной торгово-экономической системы, отметив, что существующая архитектура "не поспевает за реалиями современной экономики".
«
"Усиливающаяся взаимозависимость государств всё чаще воспринимается как уязвимость и используется в качестве инструмента давления в условиях споров. Но если каждое государство пойдёт своим путём, глобальная система развалится ещё быстрее, и хуже всего будет всем, а наибольшее бремя ляжет на развивающиеся страны", — подчеркнул Вон.
Премьер Сингапура
призвал реформировать международные институты, включая ВТО
, чтобы сделать их "более эффективными и ориентированными на результат", а также дополнять их гибкими многосторонними форматами сотрудничества.
Кроме этого, Вон отметил важность создания новых партнёрств в сфере цифровой торговли и устойчивости цепочек поставок и подчеркнул, что G20
должна играть "ключевую руководящую роль" в координации этих усилий.
В качестве примера премьер Сингапура привел запущенную ранее осенью новую инициативу международного партнерства – Future of Investment and Trade Partnership.
"Мы должны реформировать и обновить глобальную систему, чтобы она отражала стратегические реалии нашего времени, и Сингапур готов работать со всеми членами ради достижения этой цели", - добавил он.