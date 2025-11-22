Премьер Сингапура призвал срочно реформировать глобальную торговую систему

«

"Усиливающаяся взаимозависимость государств всё чаще воспринимается как уязвимость и используется в качестве инструмента давления в условиях споров. Но если каждое государство пойдёт своим путём, глобальная система развалится ещё быстрее, и хуже всего будет всем, а наибольшее бремя ляжет на развивающиеся страны", — подчеркнул Вон.