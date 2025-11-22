Рейтинг@Mail.ru
12:21 22.11.2025 (обновлено: 17:03 22.11.2025)
Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии
Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии
в мире
юар
йоханнесбург
сирил рамафоса
максим орешкин
большая двадцатка
в мире, юар, йоханнесбург, сирил рамафоса, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Сирил Рамафоса, Максим Орешкин, Большая двадцатка
© AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР
© AP Photo / Themba Hadebe
Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Организаторы саммита лидеров "Большой двадцатки" забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии, чем смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу, передает корреспондент РИА Новости.
Источник РИА Новости среди организаторов саммита предупреждал, что транслироваться будет лишь речь Рамафосы, остальные выступления и встречи будут закрытыми для СМИ и будут транслироваться без звука.
Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Президент ЮАР сорвал аплодисменты после ответа на критику главы Минфина США
20 ноября, 18:29
После вступительной речи президент ЮАР перешел к обсуждению необходимости принятия декларации участниками встречи. Рамафоса начал цитировать римского писателя Плиния Старшего и его труд "Африка", однако помощники остановили президента.
"Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить. <…> Не знаю, как так вышло", — сказал Рамафоса и улыбнулся.
Он продолжил свое выступление, лишь через минуту организаторы отключили звук.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Саммит G20 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В ЮАР прокомментировали отсутствие США на саммите G20
Вчера, 09:20
 
