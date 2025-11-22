Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Организаторы саммита лидеров "Большой двадцатки" забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии, чем смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу, передает корреспондент РИА Новости.
Источник РИА Новости среди организаторов саммита предупреждал, что транслироваться будет лишь речь Рамафосы, остальные выступления и встречи будут закрытыми для СМИ и будут транслироваться без звука.
После вступительной речи президент ЮАР перешел к обсуждению необходимости принятия декларации участниками встречи. Рамафоса начал цитировать римского писателя Плиния Старшего и его труд "Африка", однако помощники остановили президента.
"Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить. <…> Не знаю, как так вышло", — сказал Рамафоса и улыбнулся.
Он продолжил свое выступление, лишь через минуту организаторы отключили звук.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.