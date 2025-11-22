Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году, заявил Орешкин

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Россия готова к конструктивной работе в формате "Группы двадцати" при председательстве США в 2026 году, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
"Независимо от того, кто является председателем, мы всегда стараемся внести свой вклад в позитивную повестку развития, — сказал он.
По его словам, Россия готова к участию в реформировании институтов, снятии барьеров, изменении модели развития и снижении рисков.
Ранее в субботу лидеры стран "Группы двадцати" приняли декларацию, в которой призвали к урегулированию конфликтов в мире, в том числе на Украине.
Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья отметил, что площадка оказалась удобной для встречи европейских стран, обсуждающих мирный план США. Готовность способствовать заключению мира выразила, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О намерении представителей стран ЕС встретиться на саммите для обсуждения американской инициативы ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, участники призвали расширить Совет Безопасности ООН за счет стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.
Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". Текст утвержденной декларации составлен от лица лидеров только тех стран объединения, которые прибыли на саммит. Итоговый документ не поддержала Аргентина.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
