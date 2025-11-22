Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году, заявил Орешкин - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 22.11.2025 (обновлено: 20:44 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/oreshkin-2056840504.html
Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году, заявил Орешкин
Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году, заявил Орешкин - РИА Новости, 22.11.2025
Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году, заявил Орешкин
Россия готова к конструктивной работе в формате "Группы двадцати" при председательстве США в 2026 году, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:05:00+03:00
2025-11-22T20:44:00+03:00
россия
сша
юар
максим орешкин
йоханнесбург
саммит g20
большая двадцатка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056805624_812:444:2787:1555_1920x0_80_0_0_9145c5d933b5ad2c840575f20d1a0992.jpg
https://ria.ru/20251122/konferentsiya-2056823881.html
https://ria.ru/20251122/svo-2056802861.html
https://ria.ru/20251122/sammit-2056790855.html
https://ria.ru/20241118/g20-1984174605.html
россия
сша
юар
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056805624_0:179:2492:2048_1920x0_80_0_0_200304e262293edb8f4bc5cc83bea9e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, юар, максим орешкин, йоханнесбург, саммит g20, большая двадцатка, дональд трамп, в мире
Россия, США, ЮАР, Максим Орешкин, Йоханнесбург, Саммит G20, Большая двадцатка, Дональд Трамп, В мире
Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году, заявил Орешкин

Орешкин: Россия готова конструктивно работать в G20 при председательстве США

© Getty Images / Anadolu/Turkish Presidency/Murat CetinmuhurdarСаммит G20 в ЮАР
Саммит G20 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar
Саммит G20 в ЮАР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Россия готова к конструктивной работе в формате "Группы двадцати" при председательстве США в 2026 году, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
«

"Независимо от того, кто является председателем, мы всегда стараемся внести свой вклад в позитивную повестку развития, — сказал он.

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
Вчера, 17:50
По его словам, Россия готова к участию в реформировании институтов, снятии барьеров, изменении модели развития и снижении рисков.
Ранее в субботу лидеры стран "Группы двадцати" приняли декларацию, в которой призвали к урегулированию конфликтов в мире, в том числе на Украине.

Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья отметил, что площадка оказалась удобной для встречи европейских стран, обсуждающих мирный план США. Готовность способствовать заключению мира выразила, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О намерении представителей стран ЕС встретиться на саммите для обсуждения американской инициативы ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Орешкин рассказал, как отправляемые Украине деньги возвращаются на Запад
Вчера, 15:11
Кроме того, участники призвали расширить Совет Безопасности ООН за счет стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.
Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". Текст утвержденной декларации составлен от лица лидеров только тех стран объединения, которые прибыли на саммит. Итоговый документ не поддержала Аргентина.
Открытие саммита лидеров Группы двадцати в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Эксперт оценил последствия отказа США от участия в саммите G20
Вчера, 13:29
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Группа двадцати" (G20)
18 ноября 2024, 01:03
 
РоссияСШАЮАРМаксим ОрешкинЙоханнесбургСаммит G20Большая двадцаткаДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала