Рейтинг@Mail.ru
Моди последним прибыл на саммит лидеров G20 - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/mod-2056777509.html
Моди последним прибыл на саммит лидеров G20
Моди последним прибыл на саммит лидеров G20 - РИА Новости, 22.11.2025
Моди последним прибыл на саммит лидеров G20
Премьер-министр Индии Нарендра Моди последним прибыл на саммит лидеров "Большой двадцатки" в я Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T11:55:00+03:00
2025-11-22T11:55:00+03:00
в мире
индия
йоханнесбург
бразилия
нарендра моди
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038791519_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_4cc3e58a1064524ca252ffa828f7d2d4.jpg
https://ria.ru/20251122/juar-2056768481.html
https://ria.ru/20251122/juar-2056766086.html
индия
йоханнесбург
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038791519_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_44e5baf68699d7c20b76b261b2e62b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, йоханнесбург, бразилия, нарендра моди, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, Индия, Йоханнесбург, Бразилия, Нарендра Моди, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Моди последним прибыл на саммит лидеров G20

Премьер Индии Моди последним прибыл на саммит G20 в Йоханнесбурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди последним прибыл на саммит лидеров "Большой двадцатки" в я Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Моди прибыл на площадку саммита в 11.20 мск, изначально официальное открытие саммита планировалось на 11.00 мск.
Вид города Йоханнесбург, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В ЮАР рассказали о принятии итоговой декларации саммита G20
Вчера, 10:10
Индийского премьера встретил на красной ковровой дорожке президент ЮАР Сирил Рамафоса, который провел короткую беседу с Моди.
Представители Запада в рамках переговоров "группы двадцати" в преддверии лидерского саммита в ЮАР были ослаблены отсутствием США и оказались вынуждены все чаще искать контакты и точки соприкосновения с Россией, заявил ранее источник РИА Новости.
Ранее МИД Индии сообщил, что премьер-министр Нарендра Модипримет участие в саммите и выступит на всех трёх его сессиях. Ожидается, что в рамках саммита Моди проведёт двусторонние встречи с некоторыми лидерами, присутствующими в Йоханнесбурге. Премьер Индии также примет участие во встрече лидеров Индии, Бразилии и Южной Африки (IBSA), которую организует ЮАР.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В ЮАР прокомментировали возможность участия Путина в саммите G20 онлайн
Вчера, 09:47
 
В миреИндияЙоханнесбургБразилияНарендра МодиМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала