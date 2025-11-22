https://ria.ru/20251122/mod-2056777509.html
Моди последним прибыл на саммит лидеров G20
Премьер-министр Индии Нарендра Моди последним прибыл на саммит лидеров "Большой двадцатки" в я Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2025
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди последним прибыл на саммит лидеров "Большой двадцатки" в я Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Моди прибыл на площадку саммита в 11.20 мск, изначально официальное открытие саммита планировалось на 11.00 мск.
Индийского премьера встретил на красной ковровой дорожке президент ЮАР Сирил Рамафоса, который провел короткую беседу с Моди.
Представители Запада в рамках переговоров "группы двадцати" в преддверии лидерского саммита в ЮАР были ослаблены отсутствием США и оказались вынуждены все чаще искать контакты и точки соприкосновения с Россией, заявил ранее источник РИА Новости.
Ранее МИД Индии сообщил, что премьер-министр Нарендра Модипримет участие в саммите и выступит на всех трёх его сессиях. Ожидается, что в рамках саммита Моди
проведёт двусторонние встречи с некоторыми лидерами, присутствующими в Йоханнесбурге
. Премьер Индии
также примет участие во встрече лидеров Индии, Бразилии
и Южной Африки (IBSA), которую организует ЮАР
.
Саммит G20
состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин
.