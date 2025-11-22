Рейтинг@Mail.ru
На саммите G20 приняли итоговую декларацию
15:02 22.11.2025 (обновлено: 18:21 22.11.2025)
На саммите G20 приняли итоговую декларацию
в мире
украина
демократическая республика конго
судан
большая двадцатка
максим орешкин
евросоюз
юар
Лидеры G20 призвали урегулировать конфликты на Украине, в Судане, Газе и ДРК

© AP Photo / Thomas MukoyaЛидеры стран "Группы двадцати" на заседании саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Лидеры стран Группы двадцати на заседании саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Thomas Mukoya
Лидеры стран "Группы двадцати" на заседании саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Страны G20 на саммите в Южно-Африканской Республике призвали к урегулированию конфликтов в мире, следует из текста декларации, который есть в распоряжении РИА Новости.

Декларацию одобрили единогласно, утвердив ее, в нарушение традиции, в начале саммита. Обычно это делают в конце мероприятия. Источник РИА Новости передавал, что во время двусторонних переговоров у лидеров возникло ощущение, что необходимо сначала принять документ, а потом перейти к другим вопросам.

"Мы стремимся, руководствуясь целями и принципами Устава ООН в целом, работать над достижением справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Судане, Демократической Республике Конго, на оккупированной палестинской территории, на Украине, а также над прекращением других конфликтов и войн по всему миру. Только с миром мы достигнем устойчивости и процветания", — говорится в ней.

Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья отметил, что площадка оказалась удобной для встречи европейских стран, обсуждающих мирный план США по урегулированию на Украине. Готовность способствовать заключению мира выразила, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О намерении представителей стран ЕС встретиться на саммите для обсуждения американской инициативы ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, участники саммита G20 призвали расширить Совет Безопасности ООН за счет стран Африки, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Отмечается, что такая реформа приведет его к реалиям и требованиями XXI века, сделав ведомство более представительным, инклюзивным и демократичным, а также более прозрачным для всех членов ООН.
Лидеры саммита поблагодарили ЮАР за председательство в этом году и пообещали по его итогам сотрудничать с США и Великобританией в 2026-м и 2027 годах.
Российскую делегацию в этом году возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин. Все сессии и двусторонние встречи состоятся в закрытом формате, без доступа СМИ.
Текст декларации составлен от лица лидеров только тех стран, которые присутствуют на мероприятии в Йоханнесбурге 22-23 ноября.

В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.

Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об общей лидерской декларации. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". По данным источника РИА Новости, Вашингтон откажется от признания итогового документа и потребует его оформления только в качестве заявления председательства. Тем не менее к пятнице сторонам удалось согласовать финальный текст. Магвенья счел конфликт с США краткосрочным. По его словам, он не повлиял на саммит и не стал концом отношений между странами.
