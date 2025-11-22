https://ria.ru/20251122/mir-2056801144.html
На саммите G20 приняли итоговую декларацию
На саммите G20 приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 22.11.2025
На саммите G20 приняли итоговую декларацию
Страны G20 на саммите в Южно-Африканской Республике призвали к урегулированию конфликтов в мире, следует из текста декларации, который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T15:02:00+03:00
2025-11-22T15:02:00+03:00
2025-11-22T18:21:00+03:00
в мире
украина
демократическая республика конго
судан
большая двадцатка
максим орешкин
евросоюз
юар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb8c2933b62184e2b0df0a8cd6b1bb3.jpg
https://ria.ru/20251122/svo-2056802861.html
https://ria.ru/20251122/konferentsiya-2056823881.html
https://ria.ru/20241118/g20-1984174605.html
https://ria.ru/20251122/sammit-2056790855.html
украина
демократическая республика конго
судан
юар
сша
палестина
израиль
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_12af6f0b6ce32ca9b317a986e94d01c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, демократическая республика конго, судан, большая двадцатка, максим орешкин, евросоюз, юар, сша, палестина, обострение палестино-израильского конфликта, израиль, ближний восток, россия, спецоперация
В мире, Украина, Демократическая Республика Конго, Судан, Большая двадцатка, Максим Орешкин, Евросоюз, ЮАР, США, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта, Израиль, Ближний Восток, Россия, Спецоперация
На саммите G20 приняли итоговую декларацию
Лидеры G20 призвали урегулировать конфликты на Украине, в Судане, Газе и ДРК