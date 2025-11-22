Рейтинг@Mail.ru
Астрономы выкупили метеорит и часть кровли дома в Новгородской области - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:36 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/meteorit-2056755488.html
Астрономы выкупили метеорит и часть кровли дома в Новгородской области
Астрономы выкупили метеорит и часть кровли дома в Новгородской области - РИА Новости, 22.11.2025
Астрономы выкупили метеорит и часть кровли дома в Новгородской области
Ученые выкупили метеорит и часть кровли дома, куда он влетел в городе Окуловка Новгородской области, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T07:36:00+03:00
2025-11-22T07:36:00+03:00
наука
новгородская область
земля
окуловка
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050825133_0:93:459:351_1920x0_80_0_0_d1d5026afe9ebb26e5fe66b301279303.jpg
https://ria.ru/20251111/polet-2054085120.html
https://ria.ru/20250903/asteroid-2039521190.html
новгородская область
земля
окуловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050825133_0:50:459:394_1920x0_80_0_0_ffe2171213fae21d0c5e347296bc9ef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, земля, окуловка, российская академия наук
Наука, Новгородская область, Земля, Окуловка, Российская академия наук
Астрономы выкупили метеорит и часть кровли дома в Новгородской области

Метеорит и часть кровли дома в Новгородской области, куда он влетел, выкупили

© Кадр видео из соцсетейМетеорит в небе
Метеорит в небе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Метеорит в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Ученые выкупили метеорит и часть кровли дома, куда он влетел в городе Окуловка Новгородской области, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.
Образец зеленоватого метеорита, пролетевшего над Россией в ночь на 27 октября, показали 20 ноября на пресс-конференции в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ). Фрагмент метеорита был найден на крыше частного дома в Окуловском районе Новгородской области, сообщили ученые.
Первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида 27 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Найден каменный метеорит, пролетевший над Москвой
11 ноября, 07:48
"Большое везение, что хозяева дома находились в помещении и они услышали шум. Но они подумали, что это что-то у соседей упало. Только через два дня они обнаружили дырку у себя на крыше и еще через сутки они поняли, что это скорее всего метеорит, о котором писали в СМИ. Так что в первых числах ноября появилось объявление в интернете о находке метеорита в городе Окуловка Новгородской области. Астрономы увидели его, заинтересовались, поехали на место, сделали фотографии, взяли пятую часть массы для исследований. Когда ученые в лаборатории ГЕОХИ РАН сделали его анализ, они вернулись, чтобы выкупить сам метеорит и, насколько я знаю, выкупили часть кровли для размещения в музее. Потому что это большая удача и очень редкий случай попадания фрагмента метеорита в крышу", - рассказал астроном.
Предварительные исследования, проведённые в институте, показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6. Астроном пояснил, что хондриты – самые распространенные типы метеоритов, достигающих поверхности Земли. По оценкам Стаса Короткого, 1 грамм небесного тела может стоить порядка 500 рублей, найденный фрагмент имеет массу около 400 грамм.
"Класс метеорита LL6. Шестерка показывает, что данное вещество пережило высокие температуры в процессе формирования в Солнечной системе, то есть 5 миллиардов лет назад – когда рождался этот обломок метеорита", - рассказал астроном.
Характер полета космического тела, который наблюдали тысячи жителей Москвы и нескольких областей России ранним утром 27 октября, был также необычным – метеорит летел продолжительно, его скорость была относительно невелика – порядка 18-19 километров в секунду, рассказал собеседник агентства. Угол его входа в атмосферу Земли был всего 9 градусов, в случае если бы угол был бы еще более пологим, а скорость выше, космическое тело могло бы "чиркануть" по атмосфере и вновь удалиться от Земли.
Астероиды в орбите - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Рядом с Землей пролетел астероид размером с челябинский метеорит
3 сентября, 23:58
 
НаукаНовгородская областьЗемляОкуловкаРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала