Астрономы выкупили метеорит и часть кровли дома в Новгородской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Ученые выкупили метеорит и часть кровли дома, куда он влетел в городе Окуловка Новгородской области, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.

"Класс метеорита LL6. Шестерка показывает, что данное вещество пережило высокие температуры в процессе формирования в Солнечной системе, то есть 5 миллиардов лет назад – когда рождался этот обломок метеорита", - рассказал астроном.