"Космическая история майя": они знали то, чего не знаем мы сейчас

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Древняя цивилизация майя до сих пор преподносит сюрпризы ученым. Недавно исследователи Древняя цивилизация майя до сих пор преподносит сюрпризы ученым. Недавно исследователи выяснили , что огромный храм майя, обнаруженный в 2020 году на границе между Мексикой и Гватемалой, скрывал в себе то, чего не могли ожидать от столь древней цивилизации.

Был скрыт от глаз

На юго-востоке Мексики 3050 лет назад было создано искусственное плато с дамбами, каналами и коридорами. Оно использовалось около 300 лет и известно как Агуада-Феникс. Это старейшее и крупнейшее архитектурное сооружение древней цивилизации майя. Обширный комплекс тысячи лет был скрыт от глаз лесами и полями. Только в 2020 году его смогли обнаружить с помощью самолета и оборудования дистанционного зондирования.

Агуада-Феникс превосходит по размерам более поздние мезоамериканские города, такие как Тикаль и Теотиуакан, хотя в нем и нет характерных каменных пирамид.

Удивительные артефакты

В центре комплекса возвышается большая прямоугольная платформа, способная вместить более тысячи человек. Она расположена на пересечении двух длинных улиц: одна тянется с севера на юг, другая — с востока на запад. Вероятно, эти улицы использовались для процессий.

Археологи нашли в центре платформы крестообразную яму с лестницей, ведущей к ней. Внутри этой ямы находилась еще одна — меньшего размера, где был спрятан тайник с нефритовыми артефактами, расположенными в форме креста.

"Там мы нашли пигменты, привязанные к определенным направлениям: синий — к северу, зеленый — к востоку, желтый — к югу. Что касается запада, мы не знаем, но там есть красная ракушка, так что, возможно, там красный цвет", — рассказал Такеши Иномата, профессор антропологии в Университете Аризоны и ведущий автор исследования.

© Фото : Takeshi Inomata Аэрофотоснимок участка Агуада-Феникс и трехмерное изображение объекта, построенное на основе лидарной съемки © Фото : Takeshi Inomata Аэрофотоснимок участка Агуада-Феникс и трехмерное изображение объекта, построенное на основе лидарной съемки

Среди артефактов, найденных в тайниках и захоронениях храмового комплекса: нефритовые украшения, вырезанные в форме крокодилов, птиц и рожающей женщины. Такие мотивы символизируют плодородие, воду и преображение.

Вселенная в форме креста

Самое интересное, что ученые считают: храмовый комплекс отражает то, как древнее общество представляло Вселенную. На этом месте установлены кресты увеличивающихся размеров с крестообразной ямой, содержащей драгоценные ритуальные артефакты в центре.

"Это похоже на модель космоса или Вселенной. Они считали, что Вселенная устроена по принципу крестообразного узора, который связан с течением времени", — рассказал Иномата.

Археологический памятник был возведен во время развития, строительства храмов, дорог, каменных пирамид, а также создания сложных систем письменности, математики и астрономии. Судя по найденным на месте раскопок жилищам, это место не было постоянно заселено большим количеством людей и, возможно, использовалось для собраний и поклонения.

Строили тысячи "добровольцев"

Ученые также считают, что это место было построено добровольцами, а не в результате принудительного труда. В ходе раскопок не удалось обнаружить никаких признаков социальной иерархии — например, статуй конкретных людей.

Жрецы вырывают сердце во время жертвоприношения Жрецы вырывают сердце во время жертвоприношения

"Если у вас есть король или правители, как это часто бывает в Мезоамерике, то они обычно изображаются в скульптуре или на картинах, а еще вы можете найти большие здания или дворцы, где жили эти могущественные люди. А в Агуада-Фениксе ничего такого нет", — говорит Иномата.

По оценкам специалистов, для строительства данного объекта потребовалось бы более тысячи человек, которые работали бы по несколько месяцев в году в течение нескольких лет.

© Global News Руины древнего города майя на полуострове Юкатан в Мексике. Кадр видео © Global News Руины древнего города майя на полуострове Юкатан в Мексике. Кадр видео

Исследование показало, что строительство главного плато объемом 3,6 миллиона кубометров потребовало бы 10,8 миллиона человеко-дней. Каналы и пруд общей вместимостью 193 000 кубометров, видимо, не имеют явного практического применения. Тем не менее для их создания нужно было бы еще 255 000 человеко-дней.

"Мы привыкли считать, что для достижения масштабных целей необходима иерархическая организация, и именно так все происходило в прошлом. Но теперь мы видим прошлое в ином свете, — сказал Иномата. — Люди также добивались больших успехов, объединяясь и работая сообща".

Значение открытия

Совершенное археологами открытие представляет большой интерес для ученых всего мира и позволяет по-новому взглянуть на общество древних майя.

Стивен Хьюстон, профессор антропологии в Университете Брауна в Род-Айленде, подчеркивает : "Это исследование стало частью интеллектуального проекта в области археологии, цель которого — показать, что масштабные постройки могут возводиться в условиях относительного равенства".