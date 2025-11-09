"Такого еще не встречали". Что нашли в затерянном мегаполисе майя

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в Мексике ритуальный суперкомплекс майя. Сенсация подбросила несколько загадок. Разобравшись с ними, ученые смогут уверенно утверждать, что историю мезоамериканской цивилизации пора переписывать. Об их открытии — в материале РИА Новости.

Теория "большого взрыва"

Что можно обнаружить на территории простого мексиканского ранчо у самого приграничья? Возможно, именно таким вопросом задавался антрополог Такеши Иномата, когда в 2020-м отправился на раскопки в штат Табаско. Вместе с коллегами из Университета Аризоны он решил проверить рассказы местных о том, что крестьяне часто находят там обломки нефрита и оникса.

Чтобы не тратить время зря, ученые вооружились лидарами и просканировали прилегающую к ферме территорию. Представшая перед ними картина превзошла все ожидания.

Агуада-Феникс, как впоследствии назвали это место, занимает площадь без малого 600 тысяч квадратных метров. Жилых строений здесь не так уж много, зато тех, что, по-видимому, имели ритуальное назначение, — более чем достаточно. Некоторые достигали в высоту 15 метров.

К центральному ансамблю, как выяснилось позднее, прилегало порядка 500 аналогичных, но меньших по размеру. Радиоуглеродное датирование показало, что воздвигли мегаполис приблизительно в 1000 году до нашей эры.

По словам профессора Иноматы, это яркое доказательство, опровергающее давнее представление об истории майя. До сих пор считалось, что индейская цивилизация развивалась постепенно. В середине второго тысячелетия до нашей эры ее представители заселили Юкатан, освоили примитивное земледелие и ремесла. Начали создавать первые города-государства. А пика могущества достигли лишь в классический период (250-900 годы нашей эры). Именно к этому времени традиционно относят строительство знаменитых ступенчатых пирамид в Тикале и Теотиуакане.

Но Агуада-Феникс не оставляет от этой теории камня на камне. "Мы обнаружили, что в начале 1000 года до нашей эры здесь произошел "большой взрыв" строительства, о котором до сих пор никто не знал", — рассказал Такеши Иномата.

В дополнение к этому исследователи выдвинули предположение, что древний мегаполис был не чем иным, как религиозным и научным комплексом. Оставалось одно — найти тому доказательства.

Вырыли себе яму

И в нынешний сезон Агуада-Феникс преподнес еще один сюрприз. На последних раскопках в самом центре города обнаружили внушительных размеров яму. Ее содержимое оказалось настоящим сокровищем для археологов.

Ученые нашли там несколько жреческих топориков и украшения из нефрита. На некоторых — изображения священных для майя животных: крокодила и кетсали. "Это ясно свидетельствовало о том, что место действительно предназначалось для ритуалов", — отметил Иномата.

На дне подземного тайника было вырезано небольшое углубление в форме креста. На каждой из сторон лежали небольшие кучки пигмента — голубой, зеленой, красной и желтоватой почв.

"Известно, что практически у всех народов Мезоамерики существовала корреляция сторон света — севера, юга, запада и востока — с определенными цветами, — пояснил профессор. — Но нам еще не доводилось видеть наглядное отражение этого представления".

Кроме того, говорится в опубликованной по результатам экспедиции статье, центральная линия крестообразного памятника совпадает с траекторией восхода Солнца в определенные дни — 17 октября и 24 февраля. Промежуток между этими числами — 130 дней: ровно половина от традиционного календарного года майя.

Теперь специалистам предстоит выяснить, можно ли считать Агуада-Феникс древнейшей обсерваторией из известных на сегодняшний день на полуострове Юкатан. Но для этого предстоит еще очень долго работать.

"Наукограды" древности

Пока с уверенностью можно сказать одно: в ритуальном комплексе, вероятно, отсутствовала политическая власть. В крупнейших центрах майя — Тикале, Теотиуакане — повсеместно обнаруживаются всевозможные свидетельства строгой иерархии, жесткой управленческой вертикали и социального расслоения. В комплексе же Агуада-Феникс их попросту нет.

В этом он схож с легендарным городом-храмом Чичен-Ица, где безраздельно властвовали жрецы. Правда, какие-то лидеры, пришла к выводу команда ученых, здесь все-таки были. Но скорее интеллектуальные — те, что проводили астрономические наблюдения и руководили планом строительства.

"У этих правителей не было власти в смысле принуждения и превосходства над другими, — говорит профессор Иномата. — Скорее всего, люди приходили сюда добровольно, их объединяла идея создания огромного научного и религиозного центра".

Его коллега-антрополог Ксанти Себальос Песина добавляет: если археологам удастся найти аналогичные "наукограды", придется пересмотреть всю раннюю историю цивилизации майя.