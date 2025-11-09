Рейтинг@Mail.ru
"Такого еще не встречали". Что нашли в затерянном мегаполисе майя - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 09.11.2025 (обновлено: 08:03 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/megapolis-2053495387.html
"Такого еще не встречали". Что нашли в затерянном мегаполисе майя
"Такого еще не встречали". Что нашли в затерянном мегаполисе майя - РИА Новости, 09.11.2025
"Такого еще не встречали". Что нашли в затерянном мегаполисе майя
Археологи обнаружили в Мексике ритуальный суперкомплекс майя. Сенсация подбросила несколько загадок. Разобравшись с ними, ученые смогут уверенно утверждать, что РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T08:00:00+03:00
2025-11-09T08:03:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053436424_0:145:2362:1474_1920x0_80_0_0_7aefbde97b70bcb2c12a863e06d23d6c.jpg
https://ria.ru/20251104/rukopis-2051911003.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053436424_181:0:2284:1577_1920x0_80_0_0_eb3fe75bfff7f4cb6e514a4fccfe4496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Такого еще не встречали". Что нашли в затерянном мегаполисе майя

Иномата: комплекс Агуада-Феникс полностью переписывает раннюю историю майя

CC BY-SA 3.0 / Takeshi Inomata/University of Arizona / Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике
Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Takeshi Inomata/University of Arizona /
Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в Мексике ритуальный суперкомплекс майя. Сенсация подбросила несколько загадок. Разобравшись с ними, ученые смогут уверенно утверждать, что историю мезоамериканской цивилизации пора переписывать. Об их открытии — в материале РИА Новости.

Теория "большого взрыва"

Что можно обнаружить на территории простого мексиканского ранчо у самого приграничья? Возможно, именно таким вопросом задавался антрополог Такеши Иномата, когда в 2020-м отправился на раскопки в штат Табаско. Вместе с коллегами из Университета Аризоны он решил проверить рассказы местных о том, что крестьяне часто находят там обломки нефрита и оникса.
Чтобы не тратить время зря, ученые вооружились лидарами и просканировали прилегающую к ферме территорию. Представшая перед ними картина превзошла все ожидания.
Агуада-Феникс, как впоследствии назвали это место, занимает площадь без малого 600 тысяч квадратных метров. Жилых строений здесь не так уж много, зато тех, что, по-видимому, имели ритуальное назначение, — более чем достаточно. Некоторые достигали в высоту 15 метров.
CC BY-SA 3.0 / Takeshi Inomata/University of Arizona / Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике
Раскопки ритуального комплекса майя Агуада Феникс в Мексике - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Takeshi Inomata/University of Arizona /
Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике
К центральному ансамблю, как выяснилось позднее, прилегало порядка 500 аналогичных, но меньших по размеру. Радиоуглеродное датирование показало, что воздвигли мегаполис приблизительно в 1000 году до нашей эры.
По словам профессора Иноматы, это яркое доказательство, опровергающее давнее представление об истории майя. До сих пор считалось, что индейская цивилизация развивалась постепенно. В середине второго тысячелетия до нашей эры ее представители заселили Юкатан, освоили примитивное земледелие и ремесла. Начали создавать первые города-государства. А пика могущества достигли лишь в классический период (250-900 годы нашей эры). Именно к этому времени традиционно относят строительство знаменитых ступенчатых пирамид в Тикале и Теотиуакане.
CC BY-SA 3.0 / Takeshi Inomata/University of Arizona / Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике
Раскопки ритуального комплекса майя Агуада Феникс в Мексике - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Takeshi Inomata/University of Arizona /
Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике
Но Агуада-Феникс не оставляет от этой теории камня на камне. "Мы обнаружили, что в начале 1000 года до нашей эры здесь произошел "большой взрыв" строительства, о котором до сих пор никто не знал", — рассказал Такеши Иномата.
В дополнение к этому исследователи выдвинули предположение, что древний мегаполис был не чем иным, как религиозным и научным комплексом. Оставалось одно — найти тому доказательства.

Вырыли себе яму

И в нынешний сезон Агуада-Феникс преподнес еще один сюрприз. На последних раскопках в самом центре города обнаружили внушительных размеров яму. Ее содержимое оказалось настоящим сокровищем для археологов.
CC BY-SA 3.0 / Takeshi Inomata/University of Arizona / Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике
Раскопки ритуального комплекса майя Агуада Феникс в Мексике - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Takeshi Inomata/University of Arizona /
Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике
Ученые нашли там несколько жреческих топориков и украшения из нефрита. На некоторых — изображения священных для майя животных: крокодила и кетсали. "Это ясно свидетельствовало о том, что место действительно предназначалось для ритуалов", — отметил Иномата.
На дне подземного тайника было вырезано небольшое углубление в форме креста. На каждой из сторон лежали небольшие кучки пигмента — голубой, зеленой, красной и желтоватой почв.
"Известно, что практически у всех народов Мезоамерики существовала корреляция сторон света — севера, юга, запада и востока — с определенными цветами, — пояснил профессор. — Но нам еще не доводилось видеть наглядное отражение этого представления".
CC BY 4.0 / American Association for the Advancement of Science / Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике
Раскопки ритуального комплекса майя Агуада Феникс в Мексике - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
CC BY 4.0 / American Association for the Advancement of Science /
Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике
Кроме того, говорится в опубликованной по результатам экспедиции статье, центральная линия крестообразного памятника совпадает с траекторией восхода Солнца в определенные дни — 17 октября и 24 февраля. Промежуток между этими числами — 130 дней: ровно половина от традиционного календарного года майя.
Теперь специалистам предстоит выяснить, можно ли считать Агуада-Феникс древнейшей обсерваторией из известных на сегодняшний день на полуострове Юкатан. Но для этого предстоит еще очень долго работать.

"Наукограды" древности

Пока с уверенностью можно сказать одно: в ритуальном комплексе, вероятно, отсутствовала политическая власть. В крупнейших центрах майя — Тикале, Теотиуакане — повсеместно обнаруживаются всевозможные свидетельства строгой иерархии, жесткой управленческой вертикали и социального расслоения. В комплексе же Агуада-Феникс их попросту нет.
В этом он схож с легендарным городом-храмом Чичен-Ица, где безраздельно властвовали жрецы. Правда, какие-то лидеры, пришла к выводу команда ученых, здесь все-таки были. Но скорее интеллектуальные — те, что проводили астрономические наблюдения и руководили планом строительства.
CC BY 4.0 / American Association for the Advancement of Science / Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике
Раскопки ритуального комплекса майя Агуада Феникс в Мексике - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
CC BY 4.0 / American Association for the Advancement of Science /
Раскопки ритуального комплекса майя Агуада-Феникс в Мексике
"У этих правителей не было власти в смысле принуждения и превосходства над другими, — говорит профессор Иномата. — Скорее всего, люди приходили сюда добровольно, их объединяла идея создания огромного научного и религиозного центра".
Его коллега-антрополог Ксанти Себальос Песина добавляет: если археологам удастся найти аналогичные "наукограды", придется пересмотреть всю раннюю историю цивилизации майя.
И первые зацепки уже есть. В соседней Гватемале много лет раскапывают индейское поселение Эль-Сейбаль, которое младше Агуада-Феникса всего на сто лет. Здесь больше 600 построек, и почти все имеют имеют жреческое назначение. Так что не исключено, что в скором времени в учебники все же внесут правки.
Часы отсчета времени до конца света в парке Горького - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Конец не за горами". Что ученые прочли в древней рукописи майя
4 ноября, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала