G20 может потерять смысл своего существования, заявил Макрон

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. "Большая двадцатка" (G20) сталкивается с большими трудностями в урегулировании глобальных кризисов, её странам-членам необходимо активизировать свои усилия или этот формат может потерять смысл своего существования, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон.