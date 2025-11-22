G20 может потерять смысл своего существования, заявил Макрон

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. "Большая двадцатка" (G20) сталкивается с большими трудностями в урегулировании глобальных кризисов, её странам-членам необходимо активизировать свои усилия или этот формат может потерять смысл своего существования, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон.
"G20, возможно, подходит к концу цикла… Мы переживаем момент в нашей геополитике, когда мы сталкиваемся с большими трудностями в урегулировании крупных международных кризисов за этим столом, в том числе вместе с членами, которых сегодня здесь нет. И у нас не получается прийти к общему стандарту в геополитической сфере... Это кажется таким простым, но сегодня нам не удается урегулировать эти кризисы, которые имеют ужасные последствия… Риск, с которым мы сталкиваемся, - это то, что G20 может утратить причину своего существования, если мы не сможем получить конкретных ответов", - сказал он в ходе своего выступления на открытии саммита G20 в ЮАР.
Макрон упомянул конфликты на Украине, на Ближнем Востоке и в Судане, а также экономические проблемы на глобальном уровне. На этом фоне французский лидер призвал членов "Большой двадцатки" вновь активизировать свои усилия на приоритетных направлениях.
Саммит лидеров G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.