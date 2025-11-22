Рейтинг@Mail.ru
22.11.2025
16:08 22.11.2025
ЮАР призвала Европу к разговору с Россией по урегулированию на Украине
ЮАР призвала Европу к разговору с Россией по урегулированию на Украине - РИА Новости, 22.11.2025
ЮАР призвала Европу к разговору с Россией по урегулированию на Украине
Южная Африка считает необходимым разговор Европы с Россией для достижения украинского урегулирования, заявил представитель южноафриканского президента Винсент... РИА Новости, 22.11.2025
ЮАР призвала Европу к разговору с Россией по урегулированию на Украине

Мангвенья: ЮАР считает разговор Европы с Россией по миру на Украине необходимым

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Южная Африка считает необходимым разговор Европы с Россией для достижения украинского урегулирования, заявил представитель южноафриканского президента Винсент Мангвенья.
"Президент (ЮАР Сирил - ред.) Рамафоса стабильно говорит, что, каким бы сложным европейским лидерам не казался разговор с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным, это в конце концов должно случиться", - сказал он журналистам на полях саммита "Группы двадцати" в ЮАР.
Чиновник подчеркнул, что ЮАР продолжит призывать европейцев к переговорам со всеми сторонами.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
