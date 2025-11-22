https://ria.ru/20251122/juar-2056810750.html
ЮАР призвала Европу к разговору с Россией по урегулированию на Украине
ЮАР призвала Европу к разговору с Россией по урегулированию на Украине
ЮАР призвала Европу к разговору с Россией по урегулированию на Украине
Южная Африка считает необходимым разговор Европы с Россией для достижения украинского урегулирования, заявил представитель южноафриканского президента Винсент...
2025-11-22T16:08:00+03:00
2025-11-22T16:08:00+03:00
2025-11-22T16:08:00+03:00
ЮАР призвала Европу к разговору с Россией по урегулированию на Украине
Мангвенья: ЮАР считает разговор Европы с Россией по миру на Украине необходимым