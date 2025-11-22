Рейтинг@Mail.ru
15:18 22.11.2025
в мире, сша, юар, йоханнесбург, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, США, ЮАР, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Бойкот Вашингтоном саммита G20 подорвал усилия шерп, заявил Мангвенья

Мангвенья: решение США бойкотировать саммит G20 в ЮАР подорвало усилия шерп

© AP Photo / Themba HadebeМедиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка
© AP Photo / Themba Hadebe
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Решение США бойкотировать саммит лидеров G20 в ЮАР подорвало усилия шерп, заявил в субботу представитель южноафриканского президента Винсент Мангвенья.
"Мы бы предпочли, чтобы США не бойкотировали саммит. На самом деле их бойкот подорвал усилия, которые предприняли различные посещавшие ЮАР американские делегации", - заявил Мангвенья журналистам на полях саммита лидеров.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
В миреСШАЮАРЙоханнесбургМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
Заголовок открываемого материала