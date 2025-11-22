https://ria.ru/20251122/juar-2056803971.html
Бойкот Вашингтоном саммита G20 подорвал усилия шерп, заявил Мангвенья
Бойкот Вашингтоном саммита G20 подорвал усилия шерп, заявил Мангвенья - РИА Новости, 22.11.2025
Бойкот Вашингтоном саммита G20 подорвал усилия шерп, заявил Мангвенья
Решение США бойкотировать саммит лидеров G20 в ЮАР подорвало усилия шерп, заявил в субботу представитель южноафриканского президента Винсент Мангвенья. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T15:18:00+03:00
2025-11-22T15:18:00+03:00
2025-11-22T15:18:00+03:00
в мире
сша
юар
йоханнесбург
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056785318_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_cad235d423aed5ad11ae71186308a1f1.jpg
https://ria.ru/20251122/sammit-2056789285.html
сша
юар
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056785318_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bb34c3c6482e64a3f3cb098687ebab13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, юар, йоханнесбург, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, США, ЮАР, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Бойкот Вашингтоном саммита G20 подорвал усилия шерп, заявил Мангвенья
Мангвенья: решение США бойкотировать саммит G20 в ЮАР подорвало усилия шерп