В ЮАР прокомментировали конфликт с США

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. ЮАР считает конфликт с США краткосрочным, это не конец отношений, заявил в субботу представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья.

"Мы думаем, что эти проблемы будут разрешены в короткие сроки, они никоим образом не повлияли на нынешний саммит "Большой двадцатки. Это не конец наших отношений", - заявил Мангвенья журналистам на полях саммита лидеров.