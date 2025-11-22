https://ria.ru/20251122/juar-2056797669.html
В ЮАР прокомментировали конфликт с США
В ЮАР прокомментировали конфликт с США
ЮАР считает конфликт с США краткосрочным, это не конец отношений, заявил в субботу представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья. РИА Новости, 22.11.2025
Мангвенья: конфликт с США не является концом отношений с ЮАР
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. ЮАР считает конфликт с США краткосрочным, это не конец отношений, заявил в субботу представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья.
Открытию саммита G20
предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп
заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР
, и в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон
заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита и требует ее оформления только в качестве заявления председательства. Участники саммита утвердили декларацию, несмотря на бойкот США.
"Мы думаем, что эти проблемы будут разрешены в короткие сроки, они никоим образом не повлияли на нынешний саммит "Большой двадцатки. Это не конец наших отношений", - заявил Мангвенья журналистам на полях саммита лидеров.
Говоря о мотивации Трампа, спикер президента ЮАР отметил, что задачей ЮАР было учесть его решение.
Саммит проходит в Йоханнесбурге
22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин
.