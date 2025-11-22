В ЮАР рассказали о принятии итоговой декларации саммита G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. ЮАР рассчитывает на принятие итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге в воскресенье, заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.
"Мы ожидаем, что итоговое заявление будет принято в воскресенье на основании достигнутых договоренностей. На данный момент всё продвигается так, как мы и планировали. Пока не предугадываем, какой будет результат, "Большая двадцатка" действует на основании консенсуса", - заявил Балойи на полях саммита.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита, требуют ее оформления только в качестве заявления председательства.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.