10:10 22.11.2025
В ЮАР рассказали о принятии итоговой декларации саммита G20
В ЮАР рассказали о принятии итоговой декларации саммита G20
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. ЮАР рассчитывает на принятие итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге в воскресенье, заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.
"Мы ожидаем, что итоговое заявление будет принято в воскресенье на основании достигнутых договоренностей. На данный момент всё продвигается так, как мы и планировали. Пока не предугадываем, какой будет результат, "Большая двадцатка" действует на основании консенсуса", - заявил Балойи на полях саммита.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита, требуют ее оформления только в качестве заявления председательства.
К пятнице сторонам удалось согласовать итоговый документ. По информации источника РИА Новости, в нем не содержится осуждения России в связи с конфликтом на Украине, при этом есть призыв к мирному урегулированию конфликтов.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
21 ноября, 16:56
 
