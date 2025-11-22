В ЮАР рассказали о принятии итоговой декларации саммита G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. ЮАР рассчитывает на принятие итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге в воскресенье, заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.