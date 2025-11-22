Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР прокомментировали отсутствие США на саммите G20
09:31 22.11.2025
В ЮАР прокомментировали отсутствие США на саммите G20
В ЮАР прокомментировали отсутствие США на саммите G20
В ЮАР прокомментировали отсутствие США на саммите G20

Балойи: отсутствие США не отразится на саммите G20 в Йоханнесбурге

© AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Отсутствие представителей США не отразится негативно на саммите лидеров G20 в Йоханнесбурге, заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.
"Это ни в коем случае не отразится на саммите лидеров. После того, как мы приняли от Бразилии председательство в "Большой двадцатке" в 2024 году, мы провели более 130 встреч на уровнях министров и ниже, которые в итоге завершаются саммитом. США принимали участие в некоторых из этих встреч", - заявил Балойи на полях саммита.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не участвуют в официальных переговорах по G20 в Южноафриканской Республике.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита G20 в ЮАР, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
В ЮАР подготовили площадку для проведения саммита G20
21 ноября, 21:36
 
