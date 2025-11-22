Рейтинг@Mail.ru
Мелони заявила о готовности Италии способствовать урегулированию на Украине - РИА Новости, 22.11.2025
13:41 22.11.2025
Мелони заявила о готовности Италии способствовать урегулированию на Украине
Италия готова вместе с другими государствами Европы способствовать урегулированию на Украине, заявила премьер страны Джорджа Мелони накануне экстренной встречи... РИА Новости, 22.11.2025
в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, джорджа мелони, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, большая двадцатка
В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Джорджа Мелони, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Большая двадцатка
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Италия готова вместе с другими государствами Европы способствовать урегулированию на Украине, заявила премьер страны Джорджа Мелони накануне экстренной встречи европейских лидеров для обсуждения мирного плана США.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что лидеры стран ЕС на саммите G20 встретятся в субботу, чтобы обсудить план США по Украине.
"Хочу сказать, что Италия готова работать с европейскими и американскими партнёрами для достижения справедливого мира (на Украине - ред.)", - сказала Мелони, выступая на лидерском саммите "группы двадцати" в Южной Африке.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
США не консультировались с ЕС по мирному плану, заявил польский министр
