Признание Германией "голодомора" продиктовано политикой, заявила историк

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Признание немецким бундестагом "голодомора" продиктовано политикой и не имеет отношения к принципам Нюрнбергского процесса, заявила РИА Новости научный директор фонда "Цифровая история" и член комиссии научного совета РВИО по изучению геноцида и военных преступлений Ксения Чепикова.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
"Современная позиция немецких властей по "голодомору" или блокаде не имеет никакого отношения к Нюрнбергскому трибуналу. Да и не немецкие власти международные нормы о геноцидах разрабатывали. Речь идет о чисто ситуативных решениях, связанных с актуальной политической ситуацией", - пояснила Чепикова.
По той же причине, как считает историк, официально не признается геноцидом блокада Ленинграда, хотя многие именитые немецкие историки и специалисты по Второй мировой войне её прямо так называют.
Также Чепикова напомнила о том, что федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер в речи к 80-летию нападения Германии на СССР 18 июня 2021 года говорил о миллионах жертв среди советского населения, Плане голода, Генеральном плане "Ост", что Третий рейх планировал войну, в которой врагом объявлялось все советское население, но официально назвать все это геноцидом "не осмелился".
"Ситуация кардинально поменялась с началом СВО. 1 декабря 2022 года бундестаг признал "голодомор" геноцидом украинцев, 12 декабря аналогичное решение принял Европейский парламент. Так что речь в данном случае скорее о выражении Европой политической поддержки Украине, а не о взвешенном беспристрастном анализе исторических фактов", - подчеркнула Чепикова.
В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.
В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии на соответствующее требование отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только блокадники с еврейскими корнями.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что голод на Украине в начале 1930-х годов не был рукотворным, на этот счет имеются документальные доказательства.
