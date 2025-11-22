Рейтинг@Mail.ru
Признание Германией "голодомора" продиктовано политикой, заявила историк
22.11.2025
Признание Германией "голодомора" продиктовано политикой, заявила историк
Признание Германией "голодомора" продиктовано политикой, заявила историк
Признание Германией "голодомора" продиктовано политикой, заявила историк
Признание немецким бундестагом "голодомора" продиктовано политикой и не имеет отношения к принципам Нюрнбергского процесса, заявила РИА Новости научный директор РИА Новости, 22.11.2025
в мире, ленинград, украина, германия, франк-вальтер штайнмайер, мария захарова, сергей нарышкин, российское военно-историческое общество (рвио), оон, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Ленинград, Украина, Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, Мария Захарова, Сергей Нарышкин, Российское военно-историческое общество (РВИО), ООН, Парламентская ассамблея Совета Европы
Признание Германией "голодомора" продиктовано политикой, заявила историк

Чепикова: признание Германией "голодомора" не имеет отношения к Нюрнбергу

Здание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Признание немецким бундестагом "голодомора" продиктовано политикой и не имеет отношения к принципам Нюрнбергского процесса, заявила РИА Новости научный директор фонда "Цифровая история" и член комиссии научного совета РВИО по изучению геноцида и военных преступлений Ксения Чепикова.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
26 ноября 2023, 06:25
Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО
26 ноября 2023, 06:25
"Современная позиция немецких властей по "голодомору" или блокаде не имеет никакого отношения к Нюрнбергскому трибуналу. Да и не немецкие власти международные нормы о геноцидах разрабатывали. Речь идет о чисто ситуативных решениях, связанных с актуальной политической ситуацией", - пояснила Чепикова.
По той же причине, как считает историк, официально не признается геноцидом блокада Ленинграда, хотя многие именитые немецкие историки и специалисты по Второй мировой войне её прямо так называют.
Также Чепикова напомнила о том, что федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер в речи к 80-летию нападения Германии на СССР 18 июня 2021 года говорил о миллионах жертв среди советского населения, Плане голода, Генеральном плане "Ост", что Третий рейх планировал войну, в которой врагом объявлялось все советское население, но официально назвать все это геноцидом "не осмелился".
"Ситуация кардинально поменялась с началом СВО. 1 декабря 2022 года бундестаг признал "голодомор" геноцидом украинцев, 12 декабря аналогичное решение принял Европейский парламент. Так что речь в данном случае скорее о выражении Европой политической поддержки Украине, а не о взвешенном беспристрастном анализе исторических фактов", - подчеркнула Чепикова.
Историк напомнила, что в 2003 году ООН не удовлетворила прошение Украины признать голод 1932-1933 годов организованным геноцидом, а в 2010 году такая же попытка провалилась в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
19 ноября, 06:53
Для Нюрнберга-2 нет политической воли, заявил историк
19 ноября, 06:53
В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.
В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии на соответствующее требование отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только блокадники с еврейскими корнями.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что голод на Украине в начале 1930-х годов не был рукотворным, на этот счет имеются документальные доказательства.
20 ноября, 11:10
Решения Нюрнбергских процессов нерушимы, заявил российский посол
20 ноября, 11:10
 
В миреЛенинградУкраинаГерманияФранк-Вальтер ШтайнмайерМария ЗахароваСергей НарышкинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)ООНПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
