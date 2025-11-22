Признание Германией "голодомора" продиктовано политикой, заявила историк

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Признание немецким бундестагом "голодомора" продиктовано политикой и не имеет отношения к принципам Нюрнбергского процесса, заявила РИА Новости научный директор фонда "Цифровая история" и член комиссии научного совета РВИО по изучению геноцида и военных преступлений Ксения Чепикова.

"Современная позиция немецких властей по "голодомору" или блокаде не имеет никакого отношения к Нюрнбергскому трибуналу. Да и не немецкие власти международные нормы о геноцидах разрабатывали. Речь идет о чисто ситуативных решениях, связанных с актуальной политической ситуацией", - пояснила Чепикова.