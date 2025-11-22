ЮАР не откажется от передачи США председательства в G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Южноафриканская республика на фоне напряжённых отношений с Вашингтоном не отказывается от процедуры передачи США председательства в "Группе двадцати", процедура должна пройти на соответствующем уровне, заявил глава МИД республики Рональд Ламола.
Ранее Южная Африка выступила против плана США направить младшего сотрудника посольства для участия в церемонии закрытия, которая должна была ознаменовать передачу председательства США.
"Южная Африка давала ясно понять, что мы будем приветствовать США и что они могут приехать в любое время. Даже по проблеме передачи (председательства - ред.) мы не выражаем отказа. Это просто должно пройти на соответствующем уровне", - сказал министр.
По его словам, процедура должна пройти в МИД ЮАР на эквивалентном уровне представительства стран.
Открытию саммита G20 предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, и в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита и требует ее оформления только в качестве заявления председательства. Участники саммита утвердили декларацию, несмотря на бойкот США.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Американский лидер Дональд Трамп ранее неоднократно подвергал ЮАР критике за дискриминацию белого населения страны. В мае президент США в ходе беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.
