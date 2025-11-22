ЮАР не откажется от передачи США председательства в G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Южноафриканская республика на фоне напряжённых отношений с Вашингтоном не отказывается от процедуры передачи США председательства в "Группе двадцати", процедура должна пройти на соответствующем уровне, заявил глава МИД республики Рональд Ламола.

"Южная Африка давала ясно понять, что мы будем приветствовать США и что они могут приехать в любое время. Даже по проблеме передачи (председательства - ред.) мы не выражаем отказа. Это просто должно пройти на соответствующем уровне", - сказал министр.