ЮАР не откажется от передачи США председательства в G20 - РИА Новости, 22.11.2025
19:10 22.11.2025
ЮАР не откажется от передачи США председательства в G20
в мире, сша, юар, дональд трамп, сирил рамафоса, большая двадцатка, максим орешкин
В мире, США, ЮАР, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, Большая двадцатка, Максим Орешкин
ЮАР не откажется от передачи США председательства в G20

Ламола: ЮАР будет рад приветствовать США, они могут приехать в любое время

© AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Южноафриканская республика на фоне напряжённых отношений с Вашингтоном не отказывается от процедуры передачи США председательства в "Группе двадцати", процедура должна пройти на соответствующем уровне, заявил глава МИД республики Рональд Ламола.
Ранее Южная Африка выступила против плана США направить младшего сотрудника посольства для участия в церемонии закрытия, которая должна была ознаменовать передачу председательства США.
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Премьер Нидерландов неожиданно исчез из зала на саммите G20
Вчера, 16:20
"Южная Африка давала ясно понять, что мы будем приветствовать США и что они могут приехать в любое время. Даже по проблеме передачи (председательства - ред.) мы не выражаем отказа. Это просто должно пройти на соответствующем уровне", - сказал министр.
По его словам, процедура должна пройти в МИД ЮАР на эквивалентном уровне представительства стран.
Открытию саммита G20 предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, и в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита и требует ее оформления только в качестве заявления председательства. Участники саммита утвердили декларацию, несмотря на бойкот США.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Американский лидер Дональд Трамп ранее неоднократно подвергал ЮАР критике за дискриминацию белого населения страны. В мае президент США в ходе беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
На саммите G20 приняли итоговую декларацию
Вчера, 15:02
 
В миреСШАЮАРДональд ТрампСирил РамафосаБольшая двадцаткаМаксим Орешкин
 
 
