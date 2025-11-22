Рейтинг@Mail.ru
Премьер Нидерландов неожиданно исчез из зала на саммите G20 - РИА Новости, 22.11.2025
16:20 22.11.2025 (обновлено: 16:49 22.11.2025)
Премьер Нидерландов неожиданно исчез из зала на саммите G20
Премьер Нидерландов неожиданно исчез из зала на саммите G20 - РИА Новости, 22.11.2025
Премьер Нидерландов неожиданно исчез из зала на саммите G20
Премьер Нидерландов неожиданно исчез из зала на саммите G20

Премьер Нидерландов Дик Схоф внезапно исчез перед своей речью на саммите G20

© AP Photo / Thomas MukoyaЛидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Thomas Mukoya
Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф исчез прямо перед своей речью на саммите G20, передает корреспондент РИА Новости.
Президент ЮАР, председатель "Двадцатки" Сирил Рамафоса уже начал объявлять выступление Схофа, когда слово вдруг взял глава нидерландского Минфина Элко Хайнен.
«

"Спасибо, господин председатель, но от лица Нидерландов будет говорить министр финансов", — произнес он и сел в кресло пропавшего премьера.

Министр не объяснил, почему Схоф внезапно исчез.
Лидерский саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Все сессии и двусторонние встречи проходят в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии
Вчера, 12:21
 
