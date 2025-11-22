https://ria.ru/20251122/g20-2056812047.html
Премьер Нидерландов неожиданно исчез из зала на саммите G20
Премьер Нидерландов неожиданно исчез из зала на саммите G20 - РИА Новости, 22.11.2025
Премьер Нидерландов неожиданно исчез из зала на саммите G20
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф исчез прямо перед своей речью на саммите G20, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2025
Премьер Нидерландов неожиданно исчез из зала на саммите G20
Премьер Нидерландов Дик Схоф внезапно исчез перед своей речью на саммите G20