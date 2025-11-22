В декларации саммита G20 отразили отсутствие США

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Декларация саммита G20 отражает отсутствие США на мероприятии, следует из текста документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Открытию саммита G20 предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, и в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита и требует ее оформления только в качестве заявления председательства. Участники саммита утвердили декларацию, несмотря на бойкот США.
"Мы, лидеры G20, собравшиеся в Йоханнесбурге, в ЮАР, ради этого исторического первого саммита на африканском континенте под председательством ЮАР в G20 22 и 23 ноября 2025 года, рассмотрели крупнейшие международные вызовы и обсудили способы продвижения солидарности, равенства и устойчивого развития как ключевых столбов инклюзивного роста", - говорится в тексте документа.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.