Премьер Малайзии призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 22.11.2025
15:16 22.11.2025
Премьер Малайзии призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине
Премьер Малайзии призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, выступая на саммите G20 в ЮАР, призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T15:16:00+03:00
2025-11-22T15:16:00+03:00
Премьер Малайзии призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине

ДЖАКАРТА, 22 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, выступая на саммите G20 в ЮАР, призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине.
"Мы собрались в стране и на континенте, которые пережили самые бесчеловечные формы апартеида и колониализма. Страны Глобального Юга ожидают от G20 справедливой и честной повестки — твёрдой и однозначной решимости прекратить зверства и оккупацию в Газе, положить конец гражданскому конфликту в Судане и добиться мирного урегулирования конфликта на Украине", - заявил премьер.
Председательство в "группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце 2025 года республика передаст его США. Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии
