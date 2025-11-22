https://ria.ru/20251122/g20-2056803582.html
Премьер Малайзии призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине
Премьер Малайзии призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 22.11.2025
Премьер Малайзии призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, выступая на саммите G20 в ЮАР, призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T15:16:00+03:00
2025-11-22T15:16:00+03:00
2025-11-22T15:16:00+03:00
в мире
малайзия
юар
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
максим орешкин
украина
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016868577_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a8fb3c514c96948c3c0633263aadf650.jpg
https://ria.ru/20251122/organizatory-2056780575.html
малайзия
юар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016868577_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_98483bb69dee979f6f72a5d63a497d13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия, юар, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), максим орешкин, украина, большая двадцатка
В мире, Малайзия, ЮАР, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Максим Орешкин, Украина, Большая двадцатка
Премьер Малайзии призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине
Ибрагим: нужно прекратить зверства в Газе и добиться мира на Украине