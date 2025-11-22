Рейтинг@Mail.ru
Саммит "Группы двадцати" открывается в ЮАР при беспрецедентном бойкоте США - РИА Новости, 22.11.2025
00:52 22.11.2025
Саммит "Группы двадцати" открывается в ЮАР при беспрецедентном бойкоте США
Саммит "Группы двадцати" открывается в ЮАР при беспрецедентном бойкоте США
Лидерский саммит "Группы двадцати", форума крупнейших экономик мира, открывается 22 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге на фоне уникального в истории этого... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T00:52:00+03:00
2025-11-22T00:52:00+03:00
Саммит "Группы двадцати" открывается в ЮАР при беспрецедентном бойкоте США

Лидерский саммит "Группы двадцати" открывается при беспрецедентном бойкоте США

© Getty Images / Per-Anders PetterssonСаммит G20 в ЮАР
Саммит G20 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Getty Images / Per-Anders Pettersson
Саммит G20 в ЮАР. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Лидерский саммит "Группы двадцати", форума крупнейших экономик мира, открывается 22 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге на фоне уникального в истории этого формата бойкота со стороны США.
Саммит пройдет под общим для южноафриканского председательства в "Двадцатке" девизом - "Солидарность, равенство, устойчивость". Встреча лидеров займет два дня - 22 и 23 ноября. Дискуссии затронут ключевые вопросы, стоящие перед международным сообществом, в частности в сферах экономики и климата. Площадкой выступает выставочный центр на юге Йоханнесбурга.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
Вчера, 16:56
Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин. О его прибытии в Йоханнесбург в четверг вечером сообщило посольство РФ в Южной Африке. Однако еще в октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер Владимир Путин так или иначе примет участие в саммите.
Как подчеркивал Песков в ноябре, Россия сохраняет заинтересованность в работе "Двадцатки", но всегда выступала против политизации ее повестки.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, и в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита, требуют ее оформления только в качестве заявления председательства.
К пятнице сторонам удалось согласовать итоговый документ. По информации источника РИА Новости, в нем не содержится осуждения России в связи с конфликтом на Украине, при этом есть призыв к мирному урегулированию конфликтов.
Кроме того, отметил источник агентства, представители Запада на переговорах в преддверии саммита оказались в слабой позиции. Собеседник связал это с отсутствием США и общим снижением веса Запада в мире.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
США не признают итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР, заявил источник
20 ноября, 01:42
 
