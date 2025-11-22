Саммит "Группы двадцати" открывается в ЮАР при беспрецедентном бойкоте США

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Лидерский саммит "Группы двадцати", форума крупнейших экономик мира, открывается 22 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге на фоне уникального в истории этого формата бойкота со стороны США.
Саммит пройдет под общим для южноафриканского председательства в "Двадцатке" девизом - "Солидарность, равенство, устойчивость". Встреча лидеров займет два дня - 22 и 23 ноября. Дискуссии затронут ключевые вопросы, стоящие перед международным сообществом, в частности в сферах экономики и климата. Площадкой выступает выставочный центр на юге Йоханнесбурга.
Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин. О его прибытии в Йоханнесбург в четверг вечером сообщило посольство РФ в Южной Африке. Однако еще в октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер Владимир Путин так или иначе примет участие в саммите.
Как подчеркивал Песков в ноябре, Россия сохраняет заинтересованность в работе "Двадцатки", но всегда выступала против политизации ее повестки.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, и в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита, требуют ее оформления только в качестве заявления председательства.
К пятнице сторонам удалось согласовать итоговый документ. По информации источника РИА Новости, в нем не содержится осуждения России в связи с конфликтом на Украине, при этом есть призыв к мирному урегулированию конфликтов.
Кроме того, отметил источник агентства, представители Запада на переговорах в преддверии саммита оказались в слабой позиции. Собеседник связал это с отсутствием США и общим снижением веса Запада в мире.