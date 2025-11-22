Рейтинг@Mail.ru
Реально: настоящие, а не сгенерированные ИИ кадры диких животных России - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:01 22.11.2025 (обновлено: 08:10 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/foto-2056236814.html
Реально: настоящие, а не сгенерированные ИИ кадры диких животных России
Реально: настоящие, а не сгенерированные ИИ кадры диких животных России - РИА Новости, 22.11.2025
Реально: настоящие, а не сгенерированные ИИ кадры диких животных России
Эти кадры кажутся сгенерированными искусственным интеллектом, но нет — они настоящие. В Русском географическом обществе (РГО) представили работы финалистов XI... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T08:01:00+03:00
2025-11-22T08:10:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
фото - туризм
животные
русское географическое общество
что посмотреть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055642218_0:189:2500:1595_1920x0_80_0_0_d0326d8c9a01ee96191518b6ee060fd1.jpg
камчатка
горный алтай
республика калмыкия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055642218_144:0:2367:1667_1920x0_80_0_0_e42d63e3796d29aca4fe8afb695b77a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, туризм-важное, фото - туризм, животные, русское географическое общество, фото, что посмотреть , камчатка, горный алтай, республика калмыкия, россия, фото
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Фото - Туризм, Животные, Русское географическое общество, что посмотреть , Камчатка, Горный Алтай, Республика Калмыкия, Россия, Фото
Реально: настоящие, а не сгенерированные ИИ кадры диких животных России

В РГО показали лучшие фотографии диких животных России

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Эти кадры кажутся сгенерированными искусственным интеллектом, но нет — они настоящие. В Русском географическом обществе (РГО) представили работы финалистов XI Международного конкурса "Самая красивая страна" в номинации "Дикие животные". Соболя на фотосессии, заблудившийся в огромных мухоморах бурундук, позирующий суслик и убегающий от камеры гигантский осьминог — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Михаил Вершинин/предоставлено РГО

"Оставил фотоаппарат на штативе. Пока я обедал, неожиданно соболя проявили интерес к аппаратуре. Сложно было не делать резких движений и выбрать момент для съемки", — говорит фотограф Михаил Вершинин.

Это кадр он сделал в Красноярском крае и назвал "Мастер-класс по фотоискусству".

Мастер-класс по фотоискусству

"Оставил фотоаппарат на штативе. Пока я обедал, неожиданно соболя проявили интерес к аппаратуре. Сложно было не делать резких движений и выбрать момент для съемки", — говорит фотограф Михаил Вершинин.

Это кадр он сделал в Красноярском крае и назвал "Мастер-класс по фотоискусству".

© Фото : Михаил Вершинин/предоставлено РГО
1 из 15
© Фото : Вячеслав Заметня/предоставлено РГО

"Белая песня хребта Чихачева" — эта работа Вячеслава Заметня победила в конкурсе РГО в номинации "Дикие животные".

"Самец снежного барса по имени Аккай (в перевод с алтайского — "белая песня") живет на хребте Чихачева в Горном Алтае. Снимок сделан на дистанционную систему в добровольческой экспедиции "По следам снежного барса", — поясняет мастер.

Для справки: в России обитает всего 87 этих животных.

Белая песня хребта Чихачёва

"Белая песня хребта Чихачева" — эта работа Вячеслава Заметня победила в конкурсе РГО в номинации "Дикие животные".

"Самец снежного барса по имени Аккай (в перевод с алтайского — "белая песня") живет на хребте Чихачева в Горном Алтае. Снимок сделан на дистанционную систему в добровольческой экспедиции "По следам снежного барса", — поясняет мастер.

Для справки: в России обитает всего 87 этих животных.

© Фото : Вячеслав Заметня/предоставлено РГО
2 из 15
© Фото : Анатолий Шишкин/предоставлено РГО

"На Камчатке таких сусликов называют евражками. В момент сьемки зверек стал, как модель, позировать перед камерой", — рассказывает Анатолий Шишкин, автор фотографии "Камчатский берингийский суслик".

Камчатский берингийский суслик

"На Камчатке таких сусликов называют евражками. В момент сьемки зверек стал, как модель, позировать перед камерой", — рассказывает Анатолий Шишкин, автор фотографии "Камчатский берингийский суслик".

© Фото : Анатолий Шишкин/предоставлено РГО
3 из 15
© Фото : Светлана Иваненко/предоставлено РГО

"Детские забавы" — этот кадр Светлана Иваненко привезла из Калмыкии.

"Маленькие корсачата, детеныши степных лисиц, играют весенним днем. Еще пару недель, и им придется выживать в суровом мире одним", — говорит она.

Детские забавы

"Детские забавы" — этот кадр Светлана Иваненко привезла из Калмыкии.

"Маленькие корсачата, детеныши степных лисиц, играют весенним днем. Еще пару недель, и им придется выживать в суровом мире одним", — говорит она.

© Фото : Светлана Иваненко/предоставлено РГО
4 из 15
© Фото : Александр Кукринов/предоставлено РГО

Мчащуюся по реке Двухюрточная в Сахалинской области медведицу запечатлел Александр Кукринов.

"Застывшее мгновение драйва, энергии и красоты прекрасного дикого животного", — комментирует он свою фотоработу "Камчатский драйв".

Камчатский драйв

Мчащуюся по реке Двухюрточная в Сахалинской области медведицу запечатлел Александр Кукринов.

"Застывшее мгновение драйва, энергии и красоты прекрасного дикого животного", — комментирует он свою фотоработу "Камчатский драйв".

© Фото : Александр Кукринов/предоставлено РГО
5 из 15
© Фото : Александр Кукринов/предоставлено РГО

И еще один его кадр с той же медведицей вышел в финал конкурса РГО — "Портрет в тумане".

"Утром, когда туман начал волшебное, таинственное путешествие над рекой, а первые лучи солнца осветили противоположный берег, животное вышло на фотосессию и начало позировать", — вспоминает Александр Кукринов.

Портрет в тумане

И еще один его кадр с той же медведицей вышел в финал конкурса РГО — "Портрет в тумане".

"Утром, когда туман начал волшебное, таинственное путешествие над рекой, а первые лучи солнца осветили противоположный берег, животное вышло на фотосессию и начало позировать", — вспоминает Александр Кукринов.

© Фото : Александр Кукринов/предоставлено РГО
6 из 15
© Фото : Евгения Левина/предоставлено РГО

"Заблудился в мухоморах!" — Евгения Левина сфотографировала этого бурундука в Нерюнгринском районе Якутии.

"Я уже много лет снимаю бурундуков, хорошо изучила их повадки и привычки. Особенно интересно с ними в конце лета, когда много грибов, ягод, шишек, и зверьки делают запасы", — рассказывает она.

Заблудился в мухоморах!

"Заблудился в мухоморах!" — Евгения Левина сфотографировала этого бурундука в Нерюнгринском районе Якутии.

"Я уже много лет снимаю бурундуков, хорошо изучила их повадки и привычки. Особенно интересно с ними в конце лета, когда много грибов, ягод, шишек, и зверьки делают запасы", — рассказывает она.

© Фото : Евгения Левина/предоставлено РГО
7 из 15
© Фото : Андрей Шпатак/предоставлено РГО

"Некрупный гигантский осьминог Дофлейна маскировался, прикрепившись к вертикальной стенке. Когда понял, что я его увидел, решил скрыться. Именно этот момент мне и удалось запечатлеть", — объясняет Андрей Шпатак, автор фотоработы "Осьминог и солнце". Кадр сделан в бухте Рудной в Приморском крае.

Осьминог и солнце

"Некрупный гигантский осьминог Дофлейна маскировался, прикрепившись к вертикальной стенке. Когда понял, что я его увидел, решил скрыться. Именно этот момент мне и удалось запечатлеть", — объясняет Андрей Шпатак, автор фотоработы "Осьминог и солнце". Кадр сделан в бухте Рудной в Приморском крае.

© Фото : Андрей Шпатак/предоставлено РГО
8 из 15
© Фото : Юрий Смитюк/предоставлено РГО

"Дальневосточный лесной кот у своего убежища. Он заметил что-то необычное в лесу и поднялся на задние лапки, будто сурок, чтобы оценить обстановку", — говорит фотограф Юрий Смитюк.

"Кажется, кто-то идет в гости" — так он назвал снимок, сделанный в Приморском крае, в нацпарке "Земля леопарда".

Кажется, кто-то идет в гости

"Дальневосточный лесной кот у своего убежища. Он заметил что-то необычное в лесу и поднялся на задние лапки, будто сурок, чтобы оценить обстановку", — говорит фотограф Юрий Смитюк.

"Кажется, кто-то идет в гости" — так он назвал снимок, сделанный в Приморском крае, в нацпарке "Земля леопарда".

© Фото : Юрий Смитюк/предоставлено РГО
9 из 15
© Фото : Юлия Балахтинова/предоставлено РГО

"Стадо рогачей на закате" Юлия Балахтинова запечатлела в Крыму, на плато Ай-Петри.

"Теплый августовский вечер. Самцы оленя благородного мирно пасутся на плато. Очень скоро у них начнется период гона. Животные сойдутся в ожесточенных поединках за право обладать гаремом самок и самым сочным лугом", — рассказывает автор.

Стадо рогачей на закате

"Стадо рогачей на закате" Юлия Балахтинова запечатлела в Крыму, на плато Ай-Петри.

"Теплый августовский вечер. Самцы оленя благородного мирно пасутся на плато. Очень скоро у них начнется период гона. Животные сойдутся в ожесточенных поединках за право обладать гаремом самок и самым сочным лугом", — рассказывает автор.

© Фото : Юлия Балахтинова/предоставлено РГО
10 из 15
© Фото : Николай Абрамов/предоставлено РГО

"Песчаная буря" — Николай Абрамов привез этот кадр из Калмыкии.

"Во время съемки поднялся ветер, но ящерицу-круглоголовку, привычную к подобному, это совсем не испугало", — вспоминает он.

Песчаная буря

"Песчаная буря" — Николай Абрамов привез этот кадр из Калмыкии.

"Во время съемки поднялся ветер, но ящерицу-круглоголовку, привычную к подобному, это совсем не испугало", — вспоминает он.

© Фото : Николай Абрамов/предоставлено РГО
11 из 15
© Фото : Дмитрий Балакирев/предоставлено РГО

"Дикий северный олень Камчатки" — Дмитрий Балакирев сделал этот снимок в августе 2023-го в Кроноцком заповеднике, на берегу Тихого океана.

Животное занесено в Красную книгу региона.

Дикий северный олень Камчатки

"Дикий северный олень Камчатки" — Дмитрий Балакирев сделал этот снимок в августе 2023-го в Кроноцком заповеднике, на берегу Тихого океана.

Животное занесено в Красную книгу региона.

© Фото : Дмитрий Балакирев/предоставлено РГО
12 из 15
© Фото : Николай Филиппов/предоставлено РГО

"Косатка-альбинос с семьей плавает, а может, просто они вышли на вечернюю прогулку. Никогда до этого не видел этих животных", — говорит Николай Филиппов, автор фотоработы "Белая ворона". Место действия — Сахалин, около острова Парамушир.

Белая ворона

"Косатка-альбинос с семьей плавает, а может, просто они вышли на вечернюю прогулку. Никогда до этого не видел этих животных", — говорит Николай Филиппов, автор фотоработы "Белая ворона". Место действия — Сахалин, около острова Парамушир.

© Фото : Николай Филиппов/предоставлено РГО
13 из 15
© Фото : Лубсан Чагдуров/предоставлено РГО

"Ондатра с цветком" — Лубсан Чагдуров сфотографировал ее в Бурятии, в бухте Сорожья в Чивыркуйском заливе Байкала.

Ондатра с цветком

"Ондатра с цветком" — Лубсан Чагдуров сфотографировал ее в Бурятии, в бухте Сорожья в Чивыркуйском заливе Байкала.

© Фото : Лубсан Чагдуров/предоставлено РГО
14 из 15
© Фото : Виталий Новиков/предоставлено РГО

"В золоте солнца" — Виталий Новиков сделал этот кадр в селе Териберка в Мурманской области.

Лисицу удалось поймать в объектив в полярный день, когда солнце не заходит за горизонт.

В золоте солнца

"В золоте солнца" — Виталий Новиков сделал этот кадр в селе Териберка в Мурманской области.

Лисицу удалось поймать в объектив в полярный день, когда солнце не заходит за горизонт.

© Фото : Виталий Новиков/предоставлено РГО
15 из 15
 
ТуризмТуризмТуризм-ВажноеФото - ТуризмЖивотныеРусское географическое обществочто посмотретьКамчаткаГорный АлтайРеспублика КалмыкияРоссияФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала