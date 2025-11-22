Реально: настоящие, а не сгенерированные ИИ кадры диких животных России

© Фото : Михаил Вершинин/предоставлено РГО

"Оставил фотоаппарат на штативе. Пока я обедал, неожиданно соболя проявили интерес к аппаратуре. Сложно было не делать резких движений и выбрать момент для съемки", — говорит фотограф Михаил Вершинин.

Это кадр он сделал в Красноярском крае и назвал "Мастер-класс по фотоискусству".