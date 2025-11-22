Реально: настоящие, а не сгенерированные ИИ кадры диких животных России

"Оставил фотоаппарат на штативе. Пока я обедал, неожиданно соболя проявили интерес к аппаратуре. Сложно было не делать резких движений и выбрать момент для съемки", — говорит фотограф Михаил Вершинин.
Это кадр он сделал в Красноярском крае и назвал "Мастер-класс по фотоискусству".
"Белая песня хребта Чихачева" — эта работа Вячеслава Заметня победила в конкурсе РГО в номинации "Дикие животные".
"Самец снежного барса по имени Аккай (в перевод с алтайского — "белая песня") живет на хребте Чихачева в Горном Алтае. Снимок сделан на дистанционную систему в добровольческой экспедиции "По следам снежного барса", — поясняет мастер.
Для справки: в России обитает всего 87 этих животных.
"На Камчатке таких сусликов называют евражками. В момент сьемки зверек стал, как модель, позировать перед камерой", — рассказывает Анатолий Шишкин, автор фотографии "Камчатский берингийский суслик".
"Детские забавы" — этот кадр Светлана Иваненко привезла из Калмыкии.
"Маленькие корсачата, детеныши степных лисиц, играют весенним днем. Еще пару недель, и им придется выживать в суровом мире одним", — говорит она.
Мчащуюся по реке Двухюрточная в Сахалинской области медведицу запечатлел Александр Кукринов.
"Застывшее мгновение драйва, энергии и красоты прекрасного дикого животного", — комментирует он свою фотоработу "Камчатский драйв".
И еще один его кадр с той же медведицей вышел в финал конкурса РГО — "Портрет в тумане".
"Утром, когда туман начал волшебное, таинственное путешествие над рекой, а первые лучи солнца осветили противоположный берег, животное вышло на фотосессию и начало позировать", — вспоминает Александр Кукринов.
"Заблудился в мухоморах!" — Евгения Левина сфотографировала этого бурундука в Нерюнгринском районе Якутии.
"Я уже много лет снимаю бурундуков, хорошо изучила их повадки и привычки. Особенно интересно с ними в конце лета, когда много грибов, ягод, шишек, и зверьки делают запасы", — рассказывает она.
"Некрупный гигантский осьминог Дофлейна маскировался, прикрепившись к вертикальной стенке. Когда понял, что я его увидел, решил скрыться. Именно этот момент мне и удалось запечатлеть", — объясняет Андрей Шпатак, автор фотоработы "Осьминог и солнце". Кадр сделан в бухте Рудной в Приморском крае.
"Дальневосточный лесной кот у своего убежища. Он заметил что-то необычное в лесу и поднялся на задние лапки, будто сурок, чтобы оценить обстановку", — говорит фотограф Юрий Смитюк.
"Кажется, кто-то идет в гости" — так он назвал снимок, сделанный в Приморском крае, в нацпарке "Земля леопарда".
"Стадо рогачей на закате" Юлия Балахтинова запечатлела в Крыму, на плато Ай-Петри.
"Теплый августовский вечер. Самцы оленя благородного мирно пасутся на плато. Очень скоро у них начнется период гона. Животные сойдутся в ожесточенных поединках за право обладать гаремом самок и самым сочным лугом", — рассказывает автор.
"Песчаная буря" — Николай Абрамов привез этот кадр из Калмыкии.
"Во время съемки поднялся ветер, но ящерицу-круглоголовку, привычную к подобному, это совсем не испугало", — вспоминает он.
"Дикий северный олень Камчатки" — Дмитрий Балакирев сделал этот снимок в августе 2023-го в Кроноцком заповеднике, на берегу Тихого океана.
Животное занесено в Красную книгу региона.
"Косатка-альбинос с семьей плавает, а может, просто они вышли на вечернюю прогулку. Никогда до этого не видел этих животных", — говорит Николай Филиппов, автор фотоработы "Белая ворона". Место действия — Сахалин, около острова Парамушир.
"Ондатра с цветком" — Лубсан Чагдуров сфотографировал ее в Бурятии, в бухте Сорожья в Чивыркуйском заливе Байкала.
"В золоте солнца" — Виталий Новиков сделал этот кадр в селе Териберка в Мурманской области.
Лисицу удалось поймать в объектив в полярный день, когда солнце не заходит за горизонт.
