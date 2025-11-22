МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Политические перспективы связанных с Киевом европейские лидеров разрушатся с падением режима Владимира Зеленского, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Судьбы европейских лидеров — (главы евродипломатии. — Прим. ред.) Каи Каллас, (главы ЕК Урсулы. — Прим. ред.) фон дер Ляйен, (канцлера Фридриха. — Прим. ред.) Мерца в Германии, (премьер-министра. — Прим. ред.) Стармера в Великобритании, (премьер-министра Джорджи. — Прим. ред.) Мелони в Италии, президента Франции (Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона — связаны с Украиной. Следовательно, если рухнет Украина, то и они рухнут вместе с ней", — отметил эксперт.
При этом он почеркнул, что ни один из указанных лидеров не верит, что у Зеленского есть шанс избежать поражения.
Зарубежные СМИ сообщали, что план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. Украине запретят размещать на своей территории иностранные войска и оружие, способное наносить удары вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.
