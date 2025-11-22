Рейтинг@Mail.ru
ЕС и Британия хотят воевать до последнего украинца, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 22.11.2025
04:18 22.11.2025
ЕС и Британия хотят воевать до последнего украинца, заявил глава РФПИ
ЕС и Британия хотят воевать до последнего украинца, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания, бросая силы на срыв план президента США Дональда Трампа по Украине, хотели бы воевать до последнего украинца.
"Разжигатели войны ЕС и Соединенное Королевство хотят воевать с Россией до последнего украинца, и теперь они бросают все силы на то, чтобы саботировать мирный план президента Трампа", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
План Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь, заявил Дмитриев
Дмитриев также напомнил о том, что в 2022 году экс-премьер Великобритании Борис Джонсон подталкивал Украину к отказу от нейтралитета и к боевым действиям.
Влияние Британии на поведение Владимира Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
