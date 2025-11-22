ЕС и Британия хотят воевать до последнего украинца, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания, бросая силы на срыв план президента США Дональда Трампа по Украине, хотели бы воевать до последнего украинца.