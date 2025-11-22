В Госдуму внесут проект против "бабушкиных" схем при продаже жилья

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, направленный на решение проблемы с мошенническими схемами при купле-продаже квартир.

"У фракции " Справедливая Россия " есть свое видение законодательного решения проблемы с мошенническими схемами с куплей-продажей квартир. Такие случаи получили свое название "бабушкины схемы", с таким надо бороться. Законопроект для решения данной проблемы будет внесен на следующей неделе", — сообщила пресс-служба партии.

В проекте предлагается ввести "период охлаждения" при продаже недвижимости. Кроме того, предусматривается возможность регистрации сделки продавцом-физлицом не ранее чем через семь дней после заключения договора.

"Платеж возможен только после регистрации, только на счет продавца, наличные расчеты полностью исключены. Для продажи единственного жилья потребуется нотариально заверенное согласие собственника иного жилого помещения на последующее проживание продавца", — добавили в пресс-службе.

В последнее время в России участились случаи, когда бывшие собственники проданного жилья, обычно пожилые, заявляют, что в момент сделки якобы находились под влиянием мошенников. После они добиваются ее аннулирования, чтобы вернуть недвижимость в собственность, при этом суды часто встают на их сторону.

На этой неделе Верховный суд в Якутии впервые отказал пенсионерке в признании сделки о купле-продаже незаконной. Там установили, что при заключении оспариваемого договора женщина понимала значение своих действий и могла руководить ими.

Сначала городской суд удовлетворил ее иск, однако ответчица обжаловала решение. Так же поступил и банк ВТБ, который выдал покупательнице кредит на жилье. Там указали, что суд не разрешил вопросы о возмещении ей расходов на покупку квартиры и о сохранении залога.