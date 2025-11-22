Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект против "бабушкиных" схем при продаже жилья - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 22.11.2025 (обновлено: 23:08 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/dolina-2056849895.html
В Госдуму внесут проект против "бабушкиных" схем при продаже жилья
В Госдуму внесут проект против "бабушкиных" схем при продаже жилья - РИА Новости, 22.11.2025
В Госдуму внесут проект против "бабушкиных" схем при продаже жилья
Депутаты от фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, направленный на решение проблемы с мошенническими схемами... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T21:07:00+03:00
2025-11-22T23:08:00+03:00
жилье
сергей миронов
госдума рф
справедливая россия
общество
мошенничество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027609392_0:283:2961:1949_1920x0_80_0_0_1e8df480d1fbe1e905b637a5d1de5f02.jpg
https://realty.ria.ru/20251031/delo-2051811460.html
https://realty.ria.ru/20251031/sdelki-2051795430.html
https://realty.ria.ru/20251117/ekspertiza-2055388463.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027609392_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_c3ab117170c84d11d83af67e7d958b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, сергей миронов, госдума рф, справедливая россия, общество, мошенничество, россия
Жилье, Сергей Миронов, Госдума РФ, Справедливая Россия, Общество, Мошенничество, Россия
В Госдуму внесут проект против "бабушкиных" схем при продаже жилья

Справедливороссы внесут в ГД проект против бабушкиных схем при продаже квартир

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДверь квартиры
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дверь квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, направленный на решение проблемы с мошенническими схемами при купле-продаже квартир.
"У фракции "Справедливая Россия" есть свое видение законодательного решения проблемы с мошенническими схемами с куплей-продажей квартир. Такие случаи получили свое название "бабушкины схемы", с таким надо бороться. Законопроект для решения данной проблемы будет внесен на следующей неделе", — сообщила пресс-служба партии.
Спектакль С любимыми не расставайтесь в Театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Эксперты: дело о квартире Ларисы Долиной осложнило сделки на вторичке
31 октября, 05:00
В проекте предлагается ввести "период охлаждения" при продаже недвижимости. Кроме того, предусматривается возможность регистрации сделки продавцом-физлицом не ранее чем через семь дней после заключения договора.
"Платеж возможен только после регистрации, только на счет продавца, наличные расчеты полностью исключены. Для продажи единственного жилья потребуется нотариально заверенное согласие собственника иного жилого помещения на последующее проживание продавца", — добавили в пресс-службе.
В последнее время в России участились случаи, когда бывшие собственники проданного жилья, обычно пожилые, заявляют, что в момент сделки якобы находились под влиянием мошенников. После они добиваются ее аннулирования, чтобы вернуть недвижимость в собственность, при этом суды часто встают на их сторону.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и комитета по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В России предложили ввести обязательную видеосъемку сделок с жильем
31 октября, 00:00
На этой неделе Верховный суд в Якутии впервые отказал пенсионерке в признании сделки о купле-продаже незаконной. Там установили, что при заключении оспариваемого договора женщина понимала значение своих действий и могла руководить ими.
Сначала городской суд удовлетворил ее иск, однако ответчица обжаловала решение. Так же поступил и банк ВТБ, который выдал покупательнице кредит на жилье. Там указали, что суд не разрешил вопросы о возмещении ей расходов на покупку квартиры и о сохранении залога.
Миронов ранее подчеркивал, что пенсионеров, которых обманом вынуждают продавать квартиры, тоже нужно защищать, однако государство не имеет права помогать одним гражданам за счет нарушения прав других. Политик отмечал, что решение Верховного суда Якутии в пользу добросовестного покупателя квартиры доказывает необходимость принятия законопроекта.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Экспертиза подтвердила вменяемость пенсионерки по иску о продаже жилья
17 ноября, 09:55
 
ЖильеСергей МироновГосдума РФСправедливая РоссияОбществоМошенничествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала