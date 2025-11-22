Рейтинг@Mail.ru
Часть стран G7 идет к финансовому коллапсу, заявил Орешкин на саммите G20 - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 22.11.2025 (обновлено: 14:37 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/dolgi-2056796671.html
Часть стран G7 идет к финансовому коллапсу, заявил Орешкин на саммите G20
Часть стран G7 идет к финансовому коллапсу, заявил Орешкин на саммите G20 - РИА Новости, 22.11.2025
Часть стран G7 идет к финансовому коллапсу, заявил Орешкин на саммите G20
Растущие долги ряда стран "Большой семёрки" грозят им финансовым коллапсом, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:29:00+03:00
2025-11-22T14:37:00+03:00
россия
юар
максим орешкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981774708_0:92:3043:1804_1920x0_80_0_0_2fd33b6d4969b804a9c96df46623d646.jpg
https://ria.ru/20251008/krizis-2046966515.html
россия
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981774708_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_8397c0cd86fc3b366c2316431274c2cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юар, максим орешкин
Россия, ЮАР, Максим Орешкин
Часть стран G7 идет к финансовому коллапсу, заявил Орешкин на саммите G20

Орешкин: рост госдолга ряда стран G7 грозит им финансовым коллапсом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Растущие долги ряда стран "Большой семёрки" грозят им финансовым коллапсом, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Растущий госдолг ряда стран " Группы семи" толкает их к финансовому коллапсу", - сказал он, выступая на саммите "Группы двадцати" в ЮАР.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В "Росконгрессе" рассказали о потрясении для мировой финансовой системы
8 октября, 02:24
 
РоссияЮАРМаксим Орешкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала