Эксперт оценил актуальность декларации саммита G20 без подписей лидеров

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Декларация саммита лидеров "Большой двадцатки" в ЮАР будет принята к рассмотрению и реализации даже без утверждения лидерами, заявила РИА Новости старший исследователь исследовательской группы "Большой двадцатки" и "Большой семерки" Шивон Меротра (Siobhan Mehrotra).
"Если декларация не будет утверждена, то это вовсе не значит, что все усилия были потрачены впустую. Мы в любом случае будем учитывать содержание декларации. Это может быть декларация не лидеров, а уровня пониже - к примеру, шерп. Хотя имена лидеров не будут присутствовать в документе, действия и труд, проделанный за целый год перед саммитом, будут реализованы. Работа не останавливается, даже если лидеры не согласуют декларацию. Полагаем, что президент ЮАР будет настаивать на принятии декларации", - сказала Меротра на полях саммита лидеров G20 в Йоханнесбурге.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, и в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита и требует ее оформления только в качестве заявления председательства.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.