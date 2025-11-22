Эксперт оценил актуальность декларации саммита G20 без подписей лидеров

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Декларация саммита лидеров "Большой двадцатки" в ЮАР будет принята к рассмотрению и реализации даже без утверждения лидерами, заявила РИА Новости старший исследователь исследовательской группы "Большой двадцатки" и "Большой семерки" Шивон Меротра (Siobhan Mehrotra).