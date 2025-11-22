Лидеры G20 намерены принять общую декларацию саммита, заявил президент ЮАР

"В дискуссиях с рядом делегаций достигнуто подавляющее согласие о том, что одна из задач, которые нам нужно выполнить, – это принятие нашей декларации... Я бы хотел представить вам предложенную декларацию лидеров саммита "Группы двадцати" для ее принятия", - сказал он в ходе церемонии открытия саммита.