Рейтинг@Mail.ru
Лидеры G20 намерены принять общую декларацию саммита, заявил президент ЮАР - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/deklaratsiya-2056781128.html
Лидеры G20 намерены принять общую декларацию саммита, заявил президент ЮАР
Лидеры G20 намерены принять общую декларацию саммита, заявил президент ЮАР - РИА Новости, 22.11.2025
Лидеры G20 намерены принять общую декларацию саммита, заявил президент ЮАР
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что участники лидерского саммита "Группы двадцати" намерены перейти к принятию общей декларации встречи, хотя против такого РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T12:26:00+03:00
2025-11-22T12:26:00+03:00
в мире
юар
сша
йоханнесбург
сирил рамафоса
дональд трамп
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056665342_320:500:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb795923733025d96bad09b276ea7ad0.jpg
https://ria.ru/20251122/organizatory-2056780575.html
юар
сша
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056665342_522:136:3072:2048_1920x0_80_0_0_9416afb7c210a945cf0496713ab319f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, сша, йоханнесбург, сирил рамафоса, дональд трамп, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, ЮАР, США, Йоханнесбург, Сирил Рамафоса, Дональд Трамп, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Лидеры G20 намерены принять общую декларацию саммита, заявил президент ЮАР

Рамафоса: лидеры G20 намерены принять общую декларацию, несмотря на протест США

© AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что участники лидерского саммита "Группы двадцати" намерены перейти к принятию общей декларации встречи, хотя против такого шага выступали США.
"В дискуссиях с рядом делегаций достигнуто подавляющее согласие о том, что одна из задач, которые нам нужно выполнить, – это принятие нашей декларации... Я бы хотел представить вам предложенную декларацию лидеров саммита "Группы двадцати" для ее принятия", - сказал он в ходе церемонии открытия саммита.
Источник РИА Новости ранее сообщал, что США заявили о намерении не признавать коллективную декларацию саммита.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита в ЮАР, отмечал, что никто из американского правительства не собирается посещать саммит G20 в ЮАР из-за якобы нарушения прав белого населения.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии
Вчера, 12:21
 
В миреЮАРСШАЙоханнесбургСирил РамафосаДональд ТрампМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала