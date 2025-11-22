Лидеры G20 намерены принять общую декларацию саммита, заявил президент ЮАР

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что участники лидерского саммита "Группы двадцати" намерены перейти к принятию общей декларации встречи, хотя против такого шага выступали США.
"В дискуссиях с рядом делегаций достигнуто подавляющее согласие о том, что одна из задач, которые нам нужно выполнить, – это принятие нашей декларации... Я бы хотел представить вам предложенную декларацию лидеров саммита "Группы двадцати" для ее принятия", - сказал он в ходе церемонии открытия саммита.
Источник РИА Новости ранее сообщал, что США заявили о намерении не признавать коллективную декларацию саммита.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита в ЮАР, отмечал, что никто из американского правительства не собирается посещать саммит G20 в ЮАР из-за якобы нарушения прав белого населения.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.