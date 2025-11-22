https://ria.ru/20251122/chp-2056856961.html
Главреда газеты "Молодежь Дагестана" Магомедова задержали
Главреда газеты "Молодежь Дагестана" Магомедова задержали - РИА Новости, 22.11.2025
Главреда газеты "Молодежь Дагестана" Магомедова задержали
22.11.2025
МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Главный редактор газеты "Молодежь Дагестана", бывший гендиректор республиканского информационного агентства "Дагестан" Магомед Магомедов задержан по уголовному делу о мошенничестве, его подозревают в хищении бюджетных денег, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Сотрудниками следственной части следственного управления МВД по Республике Дагестан
задержан главный редактор газеты "Молодежь Дагестана" Магомед Магомедов
. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, Магомедов в должности гендиректора агентства "Дагестан" незаконно издавал приказы и принимал на работу людей, которые фактически там не трудились. В результате в течение нескольких лет он похищал бюджетные деньги, перечисляя средства на банковские счета "мертвых душ".
Также, как установило следствие, Магомедов заключил ряд договоров на проведение различных работ, однако на самом деле эти услуги не оказывались, и в каждом из эпизодов были похищены бюджетные деньги.