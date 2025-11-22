Главреда газеты "Молодежь Дагестана" Магомедова задержали

МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Главный редактор газеты "Молодежь Дагестана", бывший гендиректор республиканского информационного агентства "Дагестан" Магомед Магомедов задержан по уголовному делу о мошенничестве, его подозревают в хищении бюджетных денег, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Сотрудниками следственной части следственного управления МВД по Республике Дагестан задержан главный редактор газеты "Молодежь Дагестана" Магомед Магомедов . Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, Магомедов в должности гендиректора агентства "Дагестан" незаконно издавал приказы и принимал на работу людей, которые фактически там не трудились. В результате в течение нескольких лет он похищал бюджетные деньги, перечисляя средства на банковские счета "мертвых душ".