Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области подорвали боевые блоки сбитых ракет - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 22.11.2025 (обновлено: 19:51 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/chp-2056816611.html
В Воронежской области подорвали боевые блоки сбитых ракет
В Воронежской области подорвали боевые блоки сбитых ракет - РИА Новости, 22.11.2025
В Воронежской области подорвали боевые блоки сбитых ракет
В СНТ "Дальние сады" в Воронежской области успешно осуществили подрыв боевых блоков ракет ВСУ, которые ПВО сбила на этой неделе, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T16:57:00+03:00
2025-11-22T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055928439_0:72:1276:790_1920x0_80_0_0_a06e452b2c9a78cf82be2a5f99cab242.jpg
https://ria.ru/20251119/mema-2055914143.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055928439_65:0:1212:860_1920x0_80_0_0_5fbee6a1d84e88b7d82ed9d6829a173d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
В Воронежской области подорвали боевые блоки сбитых ракет

В СНТ в Воронежской области успешно подорвали боевые блоки сбитых ракет

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОбломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В СНТ "Дальние сады" в Воронежской области успешно осуществили подрыв боевых блоков ракет ВСУ, которые ПВО сбила на этой неделе, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Никто из граждан не пострадал. Однако оперативным службам понадобится еще некоторое время, чтобы убедиться в уничтожении всех взрывоопасных элементов", — говорится в сообщении.
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На Западе сделали заявление после удара ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу
19 ноября, 08:53
Подъезды к нескольким участкам останутся перекрыты, однако жителей уже пускают на большую часть территории товарищества. Движение транспорта по ранее перекрытым улицам возобновлено.
Пока известно о разрушениях нескольких строений: существенные повреждения получил частный дом, еще один не подлежит восстановлению, по документам он нежилой. Также у ряда строений посечена кровля и повреждено остекление. Как уточнил губернатор, ущерб удалось снизить благодаря масштабной подготовке.
Киевский режим днем 18 ноября попытался ударить по Воронежу. Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили четыре ракеты ATACMS американского производства. Средства ПВО позволили оперативно обнаружить пусковые установки MLRS в районе села Волосская Балаклея в 50 километрах от Чугуева в Харьковской области.
Обломки сбитых ракет упали на областной геронтологический центр и дом для детей-сирот, а также на частное домовладение. Никто не пострадал.
Украинские боевики ежедневно предпринимают попытки атаковать российские гражданские объекты. В ответ на атаки армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала