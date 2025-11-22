В Воронежской области подорвали боевые блоки сбитых ракет

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В СНТ "Дальние сады" в Воронежской области успешно осуществили подрыв боевых блоков ракет ВСУ, которые ПВО сбила на этой неделе, сообщил губернатор Александр Гусев в В СНТ "Дальние сады" в Воронежской области успешно осуществили подрыв боевых блоков ракет ВСУ, которые ПВО сбила на этой неделе, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале

"Никто из граждан не пострадал. Однако оперативным службам понадобится еще некоторое время, чтобы убедиться в уничтожении всех взрывоопасных элементов", — говорится в сообщении.

Подъезды к нескольким участкам останутся перекрыты, однако жителей уже пускают на большую часть территории товарищества. Движение транспорта по ранее перекрытым улицам возобновлено.

Пока известно о разрушениях нескольких строений: существенные повреждения получил частный дом, еще один не подлежит восстановлению, по документам он нежилой. Также у ряда строений посечена кровля и повреждено остекление. Как уточнил губернатор, ущерб удалось снизить благодаря масштабной подготовке.

Киевский режим днем 18 ноября попытался ударить по Воронежу. Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили четыре ракеты ATACMS американского производства. Средства ПВО позволили оперативно обнаружить пусковые установки MLRS в районе села Волосская Балаклея в 50 километрах от Чугуева в Харьковской области

Обломки сбитых ракет упали на областной геронтологический центр и дом для детей-сирот, а также на частное домовладение. Никто не пострадал.