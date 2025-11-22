https://ria.ru/20251122/chp-2056816611.html
В Воронежской области подорвали боевые блоки сбитых ракет
В Воронежской области подорвали боевые блоки сбитых ракет
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
В СНТ "Дальние сады" в Воронежской области успешно осуществили подрыв боевых блоков ракет ВСУ, которые ПВО сбила на этой неделе, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале
.
"Никто из граждан не пострадал. Однако оперативным службам понадобится еще некоторое время, чтобы убедиться в уничтожении всех взрывоопасных элементов", — говорится в сообщении.
Подъезды к нескольким участкам останутся перекрыты, однако жителей уже пускают на большую часть территории товарищества. Движение транспорта по ранее перекрытым улицам возобновлено.
Пока известно о разрушениях нескольких строений: существенные повреждения получил частный дом, еще один не подлежит восстановлению, по документам он нежилой. Также у ряда строений посечена кровля и повреждено остекление. Как уточнил губернатор, ущерб удалось снизить благодаря масштабной подготовке.
Киевский режим днем 18 ноября попытался ударить по Воронежу. Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили четыре ракеты ATACMS американского производства. Средства ПВО позволили оперативно обнаружить пусковые установки MLRS в районе села Волосская Балаклея в 50 километрах от Чугуева в Харьковской области
.
Обломки сбитых ракет упали на областной геронтологический центр и дом для детей-сирот, а также на частное домовладение. Никто не пострадал.
Украинские боевики ежедневно предпринимают попытки атаковать российские гражданские объекты. В ответ на атаки армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.