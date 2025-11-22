https://ria.ru/20251122/chp-2056798568.html
В Дагестане два автомобиля загорелись после лобового столкновения
Два автомобиля загорелись после лобового столкновения в Дагестане, в результате один человек погиб и трое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 22.11.2025
происшествия
сергокалинский район
республика дагестан
toyota corolla
сергокалинский район
республика дагестан
