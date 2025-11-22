Рейтинг@Mail.ru
14:43 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/chp-2056798568.html
Два автомобиля загорелись после лобового столкновения в Дагестане, в результате один человек погиб и трое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:43:00+03:00
2025-11-22T14:43:00+03:00
происшествия
сергокалинский район
республика дагестан
toyota corolla
сергокалинский район
республика дагестан
происшествия, сергокалинский район, республика дагестан, toyota corolla
Происшествия, Сергокалинский район, Республика Дагестан, Toyota Corolla
В Дагестане два автомобиля загорелись после лобового столкновения

Две машины загорелись после ДТП в Дагестане, 1 человек погиб и 3 пострадали

© Фото : соцсетиПоследствия ДТП в Сергокалинском районе Дагестана
Последствия ДТП в Сергокалинском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : соцсети
Последствия ДТП в Сергокалинском районе Дагестана
МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Два автомобиля загорелись после лобового столкновения в Дагестане, в результате один человек погиб и трое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД республики.
ДТП произошла в субботу около 9.00 мск в Сергокалинском районе, на автодороге Манас – Сергокала – Первомайское.
“Местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora под управлением 47-летнего жителя Сергокалинского района. От удара оба автомобиля загорелись. Оба водителя, а также двое пассажиров Toyota Corolla были доставлены в больницу, где в последующем водитель Lada Priora скончался”. – говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Москве снизилось число ДТП с участием детей
ПроисшествияСергокалинский районРеспублика ДагестанToyota Corolla
 
 
