В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
