02:20 21.11.2025
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну
юар
южная африка
россия
в мире
2025
юар, южная африка, россия, в мире
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну

Посол Амбаров: поставки СПГ в ЮАР могут быть интересной сферой сотрудничества

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Поставки российского сжиженного природного газа в Южную Африку могут быть интересным направлением сотрудничества, но пока что контакты сторон по этому вопросу не подтверждались публично, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Роман Амбаров.
Собеседник агентства указал, что у ЮАР сохраняется интерес к импорту сжиженного природного газа.
"Что касается прямых контактов с российской стороной по данному сюжету, достоверно подтвержденных сообщений в публичном поле не имеется. Впрочем, учитывая интерес ЮАР к газовым решениям и наличие достаточных компетенций у отечественных компаний, это направление сотрудничества действительно может быть интересным", - сказал дипломат.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
AEC оценила перспективы использования российского газа в Африке
6 апреля, 08:45
 
