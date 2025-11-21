https://ria.ru/20251121/yuar-2056473057.html
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну - РИА Новости, 21.11.2025
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну
Поставки российского сжиженного природного газа в Южную Африку могут быть интересным направлением сотрудничества, но пока что контакты сторон по этому вопросу... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T02:20:00+03:00
2025-11-21T02:20:00+03:00
2025-11-21T02:20:00+03:00
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Поставки российского сжиженного природного газа в Южную Африку могут быть интересным направлением сотрудничества, но пока что контакты сторон по этому вопросу не подтверждались публично, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Роман Амбаров.
Собеседник агентства указал, что у ЮАР
сохраняется интерес к импорту сжиженного природного газа.
"Что касается прямых контактов с российской стороной по данному сюжету, достоверно подтвержденных сообщений в публичном поле не имеется. Впрочем, учитывая интерес ЮАР к газовым решениям и наличие достаточных компетенций у отечественных компаний, это направление сотрудничества действительно может быть интересным", - сказал дипломат.