Ким прокомментировала возможную отмену скидок на маркетплейсах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отказ от предоставления скидок при оплате товаров картами аффилированных банков на маркетплейсах приведет к быстрым темпам инфляции, заявила председатель комитета по цифровым платформам "Деловой России", основатель Wildberries Татьяна Ким.
"В последние месяцы крупнейшие банки страны объединились в попытках запретить цифровым платформам предоставлять скидки при оплате нашими картами. Они пишут письма в Госдуму, инициируют закрытые встречи с регулятором в попытках запретить оплату за товар банками маркетплейсов. <...> Приведет это только к разгону инфляции", — сказала она, ее слова приводит РБК.
По мнению Ким, предлагаемые меры нацелены только на уничтожение конкурентов. Площадки вкладывают ресурсы, чтобы сделать товары более доступными, и применяют инструменты лояльности, которые популярны и в других отраслях, отметила она. В качестве примеров основатель Wildberries привела скидки на ипотеку, повышенные кешбэки.
Она добавила, что банкам позволяют на правах более сильных игроков создавать свои онлайн-платформы и программы лояльности, а маркетплейсам запрещают создавать финансовые структуры. Председатель комитета по цифровым платформам "Деловой России" призвала действовать честно и основываться на интересах страны и людей.
В ноябре главы крупных банков направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой обязать платформы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В документе отмечали, что эти меры позволят сравнять условия для конкуренции и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому развитию электронной торговли.
В начале недели глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал систему лояльности на маркетплейсах. В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.
Вопрос поднимается не в первый раз — так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к маркетплейсам для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
