Ким прокомментировала возможную отмену скидок на маркетплейсах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отказ от предоставления скидок при оплате товаров картами аффилированных банков на маркетплейсах приведет к быстрым темпам инфляции, заявила председатель комитета по цифровым платформам "Деловой России", основатель Wildberries Татьяна Ким.