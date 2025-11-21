Рейтинг@Mail.ru
09:25 21.11.2025 (обновлено: 11:35 21.11.2025)
Ким прокомментировала возможную отмену скидок на маркетплейсах
экономика
татьяна ким (бакальчук)
вячеслав володин
герман греф
госдума рф
сбербанк россии
деловая россия
wildberries
экономика, татьяна ким (бакальчук), вячеслав володин, герман греф, госдума рф, сбербанк россии, деловая россия, wildberries
Экономика, Татьяна Ким (Бакальчук), Вячеслав Володин, Герман Греф, Госдума РФ, Сбербанк России, Деловая Россия, Wildberries
Ким прокомментировала возможную отмену скидок на маркетплейсах

Татьяна Ким: отмена скидок на маркетплейсах приведет к разгону инфляции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отказ от предоставления скидок при оплате товаров картами аффилированных банков на маркетплейсах приведет к быстрым темпам инфляции, заявила председатель комитета по цифровым платформам "Деловой России", основатель Wildberries Татьяна Ким.
"В последние месяцы крупнейшие банки страны объединились в попытках запретить цифровым платформам предоставлять скидки при оплате нашими картами. Они пишут письма в Госдуму, инициируют закрытые встречи с регулятором в попытках запретить оплату за товар банками маркетплейсов. <...> Приведет это только к разгону инфляции", — сказала она, ее слова приводит РБК.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Совет направит в Госдуму протокол заседания о скидках на маркетплейсах
20 ноября, 19:57
По мнению Ким, предлагаемые меры нацелены только на уничтожение конкурентов. Площадки вкладывают ресурсы, чтобы сделать товары более доступными, и применяют инструменты лояльности, которые популярны и в других отраслях, отметила она. В качестве примеров основатель Wildberries привела скидки на ипотеку, повышенные кешбэки.
Она добавила, что банкам позволяют на правах более сильных игроков создавать свои онлайн-платформы и программы лояльности, а маркетплейсам запрещают создавать финансовые структуры. Председатель комитета по цифровым платформам "Деловой России" призвала действовать честно и основываться на интересах страны и людей.
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Wildberries упрекнул ЦБ в обсуждении запрета скидок на маркетплейсах
18 ноября, 16:25
В ноябре главы крупных банков направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой обязать платформы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В документе отмечали, что эти меры позволят сравнять условия для конкуренции и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому развитию электронной торговли.
В начале недели глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал систему лояльности на маркетплейсах. В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.
Вопрос поднимается не в первый раз — так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к маркетплейсам для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ЦБ объяснил свою позицию о скидках на маркетплейсах
18 ноября, 16:59
 
Татьяна Ким (Бакальчук)Вячеслав ВолодинГерман ГрефГосдума РФСбербанк РоссииДеловая РоссияВайлдберриз (Wildberries)
 
 
