В Сеуле открылась выставка "Освобождение. Мир народам"

СЕУЛ, 21 ноя — РИА Новости. Торжественное открытие фотовыставки проекта "Освобождение. Мир народам", который рассказывает о совместной борьбе советского и корейского народов против японского милитаризма, состоялось в выставочном пространстве Chungdam (Vivian Choi) Art Gallery при поддержке Пушкинского дома в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости.

Экспозиция, посвященная совместной борьбе советского и корейского народов против японского милитаризма, основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Фотографии военных корреспондентов представляют редкие исторические кадры: просторы Маньчжурии, Корейского полуострова и острова Сахалин , а также встречу советских офицеров с корейскими воинами и жителями освобождённых территорий.

Советско-японская война стала завершающим этапом Второй мировой войны и одной из самых стремительных операций в истории вооружённых конфликтов. Совместные действия СССР и корейского народа заложили основы долгосрочного добрососедства и солидарности народов в стремлении к миру и безопасности не только в регионе, но и за его пределами.

"Девятого августа СССР, верный своим союзническим обязательствам, вступил в войну против Японии . Успех беспрецедентной в мировой военной истории по скорости подготовки и мастерству проведения Маньчжурской стратегической наступательной операции советских войск сломал волю японских милитаристов к сопротивлению и лишил надежд на затягивание войны... Сохранение и защита памяти о подвиге наших предков, внесших решающий вклад в дело завершения Второй мировой войны, имеет важнейшее значение", - заявил, открывая выставку, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Корея Георгий Зиновьев

Он добавил, что одним из важнейших итогов успешного наступления Красной армии стало освобождение северо-востока Китая и Корейского полуострова от многолетнего колониального ига.

"В наши дни особенно важно помнить, что освобождение Кореи 15 августа 1945 года стало результатом совместных усилий советского и корейского народа. Мы вспоминаем этот исторический момент не только ради памяти о прошлом, но и для того, чтобы не забывать, откуда берет начало та ценность мира, которая определяет наше настоящее и будущее", - отметила директор Пушкинского дома в Сеуле Ким Сон Мён.

Как подчеркнул директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков, корейский народ, несмотря на тяжёлые условия оккупационного периода, внёс значительный вклад в борьбу против японского милитаризма.

"Движение за независимость Кореи стало важной частью общей победы над агрессией в Азии . Наш проект ставит целью сохранить историческую память, объединяющую народы Российской Федерации и Республики Корея, и важную роль в этом играют архивные документы и фотографии, позволяющие передать дух тех непростых лет", — прокомментировал открытие проекта Пушков.

Эдуард Дё, доцент кафедры исследования России Центральной Азии Университета Кемён отметил, что русский язык вместе с другими великими языками мира был и остаётся частью этого исторического процесса – "языком памяти, науки и надежды".

"Сегодня, когда мы отмечаем 80-летие освобождения Корейского полуострова, особенно важно помнить: освобождение – это не только политический акт, но и восстановление человеческого достоинства, культуры и духовной связи между народами", - сказал он.

Доцент кафедры русского языка и литературы университета Сонгюнгван Екатерина Попова, в свою очередь, рассказала о важности проведения мероприятий, посвященных этому этапу Второй мировой войны.

"Сейчас, когда учащаются попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, наш долг чтить память воинов, отдавших свои жизни за Победу над фашизмом и японским милитаризмом, за мирное небо и свободу порабощенных народов, в том числе на Корейском полуострове, а эта выставка документальных фотографий – наглядная демонстрация исторической правды о событиях, не подлежащих забвению в наших сердцах", - пояснила она.

Хабаровска, Южно-Сахалинска и Карачи и В России проект уже был представлен в образовательных учреждениях Владивостока Камчатки . Международная часть стартовала в начале сентября в Пекине Улан-Баторе , затем продолжившись на площадках образовательных и культурных институций Китая и Южной Кореи , задействовав ведущие университеты и культурные центры стран Азии.

Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и посвящён 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Он продолжает проекты "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", которые за два года собрали многомиллионную аудиторию. Программа включает проведение фотовыставок в России и за рубежом, а также просветительские мероприятия с использованием мобильных экспозиций.