Рейтинг@Mail.ru
В Сеуле открылась выставка "Освобождение. Мир народам" - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 21.11.2025 (обновлено: 20:17 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/vystavka-2056694807.html
В Сеуле открылась выставка "Освобождение. Мир народам"
В Сеуле открылась выставка "Освобождение. Мир народам" - РИА Новости, 21.11.2025
В Сеуле открылась выставка "Освобождение. Мир народам"
Торжественное открытие фотовыставки проекта "Освобождение. Мир народам", который рассказывает о совместной борьбе советского и корейского народов против... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:16:00+03:00
2025-11-21T20:17:00+03:00
в мире
корейский полуостров
россия
ссср
георгий зиновьев
президентский фонд культурных инициатив
социальный навигатор
освобождение. мир народам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056570836_0:309:2732:1845_1920x0_80_0_0_16657155507b22f81de0753c39ffdf86.jpg
корейский полуостров
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056570836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cba66701e0429d171f6e6f90cc6ea195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, корейский полуостров, россия, ссср, георгий зиновьев, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, освобождение. мир народам, освобождение. путь к победе
В мире, Корейский полуостров, Россия, СССР, Георгий Зиновьев, Президентский фонд культурных инициатив, Социальный навигатор, Освобождение. Мир народам, Освобождение. Путь к Победе
В Сеуле открылась выставка "Освобождение. Мир народам"

В Сеуле открылась фотовыставка "Освобождение. Мир народам"

© РИА НовостиФотовыставка "Освобождение. Мир народам" в Сеуле
Фотовыставка Освобождение. Мир народам в Сеуле - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 21 ноя — РИА Новости. Торжественное открытие фотовыставки проекта "Освобождение. Мир народам", который рассказывает о совместной борьбе советского и корейского народов против японского милитаризма, состоялось в выставочном пространстве Chungdam (Vivian Choi) Art Gallery при поддержке Пушкинского дома в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозиция, посвященная совместной борьбе советского и корейского народов против японского милитаризма, основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Фотографии военных корреспондентов представляют редкие исторические кадры: просторы Маньчжурии, Корейского полуострова и острова Сахалин, а также встречу советских офицеров с корейскими воинами и жителями освобождённых территорий.
© РИА НовостиФотовыставка "Освобождение. Мир народам" в Сеуле
Фотовыставка Освобождение. Мир народам в Сеуле - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" в Сеуле
Советско-японская война стала завершающим этапом Второй мировой войны и одной из самых стремительных операций в истории вооружённых конфликтов. Совместные действия СССР и корейского народа заложили основы долгосрочного добрососедства и солидарности народов в стремлении к миру и безопасности не только в регионе, но и за его пределами.
"Девятого августа СССР, верный своим союзническим обязательствам, вступил в войну против Японии. Успех беспрецедентной в мировой военной истории по скорости подготовки и мастерству проведения Маньчжурской стратегической наступательной операции советских войск сломал волю японских милитаристов к сопротивлению и лишил надежд на затягивание войны... Сохранение и защита памяти о подвиге наших предков, внесших решающий вклад в дело завершения Второй мировой войны, имеет важнейшее значение", - заявил, открывая выставку, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Корея Георгий Зиновьев.
Он добавил, что одним из важнейших итогов успешного наступления Красной армии стало освобождение северо-востока Китая и Корейского полуострова от многолетнего колониального ига.
© РИА НовостиФотовыставка "Освобождение. Мир народам" в Сеуле
Фотовыставка Освобождение. Мир народам в Сеуле - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" в Сеуле
"В наши дни особенно важно помнить, что освобождение Кореи 15 августа 1945 года стало результатом совместных усилий советского и корейского народа. Мы вспоминаем этот исторический момент не только ради памяти о прошлом, но и для того, чтобы не забывать, откуда берет начало та ценность мира, которая определяет наше настоящее и будущее", - отметила директор Пушкинского дома в Сеуле Ким Сон Мён.
Как подчеркнул директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков, корейский народ, несмотря на тяжёлые условия оккупационного периода, внёс значительный вклад в борьбу против японского милитаризма.
"Движение за независимость Кореи стало важной частью общей победы над агрессией в Азии. Наш проект ставит целью сохранить историческую память, объединяющую народы Российской Федерации и Республики Корея, и важную роль в этом играют архивные документы и фотографии, позволяющие передать дух тех непростых лет", — прокомментировал открытие проекта Пушков.
Эдуард Дё, доцент кафедры исследования России и Центральной Азии Университета Кемён отметил, что русский язык вместе с другими великими языками мира был и остаётся частью этого исторического процесса – "языком памяти, науки и надежды".
"Сегодня, когда мы отмечаем 80-летие освобождения Корейского полуострова, особенно важно помнить: освобождение – это не только политический акт, но и восстановление человеческого достоинства, культуры и духовной связи между народами", - сказал он.
© РИА НовостиФотовыставка "Освобождение. Мир народам" в Сеуле
Фотовыставка Освобождение. Мир народам в Сеуле - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" в Сеуле
Доцент кафедры русского языка и литературы университета Сонгюнгван Екатерина Попова, в свою очередь, рассказала о важности проведения мероприятий, посвященных этому этапу Второй мировой войны.
"Сейчас, когда учащаются попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, наш долг чтить память воинов, отдавших свои жизни за Победу над фашизмом и японским милитаризмом, за мирное небо и свободу порабощенных народов, в том числе на Корейском полуострове, а эта выставка документальных фотографий – наглядная демонстрация исторической правды о событиях, не подлежащих забвению в наших сердцах", - пояснила она.
В России проект уже был представлен в образовательных учреждениях Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Камчатки. Международная часть стартовала в начале сентября в Пекине, Карачи и Улан-Баторе, затем продолжившись на площадках образовательных и культурных институций Китая и Южной Кореи, задействовав ведущие университеты и культурные центры стран Азии.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и посвящён 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Он продолжает проекты "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", которые за два года собрали многомиллионную аудиторию. Программа включает проведение фотовыставок в России и за рубежом, а также просветительские мероприятия с использованием мобильных экспозиций.
© РИА НовостиФотовыставка "Освобождение. Мир народам" в Сеуле
Фотовыставка Освобождение. Мир народам в Сеуле - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" в Сеуле
 
В миреКорейский полуостровРоссияСССРГеоргий ЗиновьевПрезидентский фонд культурных инициативСоциальный навигаторОсвобождение. Мир народамОсвобождение. Путь к Победе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала