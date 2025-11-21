Рейтинг@Mail.ru
04:37 21.11.2025
Девять объектов космодрома "Восточный" газифицируют
Девять объектов космодрома "Восточный" газифицируют
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – РИА Новости. Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют, сообщает дирекция космической гавани.
"Дирекция космодрома "Восточный" получила положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту газификации объектов космодрома. Речь идет о девяти площадках", - говорится в сообщении.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Орлов представил ключевые направления развития Приамурья в Москве
24 сентября, 04:51
В перечне указывается, что это объекты в том числе технического комплекса "Союз-2", стартового комплекса РКН "Союз-2", промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома и комплекса эксплуатации районов падения.
"Котельные мы переведем на газ поэтапно. К процессу реконструкции уже всё готово", - приводятся в сообщении слова руководителя дирекции космодрома "Восточный" Николая Новикова.
Административный комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Площадки стартового комплекса "Ангара" отключили от электричества за долги
5 ноября, 06:53
 
