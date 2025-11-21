Девять объектов космодрома "Восточный" газифицируют

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – РИА Новости. Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют, сообщает дирекция космической гавани.

"Котельные мы переведем на газ поэтапно. К процессу реконструкции уже всё готово", - приводятся в сообщении слова руководителя дирекции космодрома "Восточный" Николая Новикова.