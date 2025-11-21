https://ria.ru/20251121/vostochnyy-2056484297.html
Девять объектов космодрома "Восточный" газифицируют
Девять объектов космодрома "Восточный" газифицируют - РИА Новости, 21.11.2025
Девять объектов космодрома "Восточный" газифицируют
Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют, сообщает дирекция космической гавани. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T04:37:00+03:00
2025-11-21T04:37:00+03:00
2025-11-21T04:37:00+03:00
амурская область
главгосэкспертиза
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142076/56/1420765660_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_a63355ba0398b10ab5ea1aa0fac27273.jpg
https://ria.ru/20250924/orlov-2043892328.html
https://ria.ru/20251105/kosmos-2052883633.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142076/56/1420765660_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_8f37b38cadf102c3affa85b69bef50eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, главгосэкспертиза, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Амурская область, Главгосэкспертиза, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Девять объектов космодрома "Восточный" газифицируют
Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют