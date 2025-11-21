В ЮАР очень интересуются водкой из России, заявил посол

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Российская водка вызывает большой интерес в Южной Африке, организация её пробных поставок прорабатывается, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Роман Амбаров.
В июне вице-президент ЮАР Пол Машатиле, участвовавший в ПМЭФ, сообщил о подписании соглашения по вопросу поставки на рынок ЮАР российской водки.
"В торговле между Россией и ЮАР данное направление также весьма перспективно, мы работаем над ним. Есть большая заинтересованность среди южноафриканских партнеров, в настоящее время ведется проработка вопроса организации пробных поставок", - сказал агентству посол РФ в республике.
Он подчеркнул, что водка из России уже экспортируется во многие страны и считается эталоном в своей категории.
Путин пошутил о поставках водки в ЮАР
20 июня, 21:51