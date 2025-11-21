Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР очень интересуются водкой из России, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/vodka-2056480984.html
В ЮАР очень интересуются водкой из России, заявил посол
В ЮАР очень интересуются водкой из России, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2025
В ЮАР очень интересуются водкой из России, заявил посол
Российская водка вызывает большой интерес в Южной Африке, организация её пробных поставок прорабатывается, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в стране... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T04:02:00+03:00
2025-11-21T04:02:00+03:00
россия
юар
южная африка
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571676733_0:204:2917:1844_1920x0_80_0_0_876f8c49162dfd6d12cfc733c331e35b.jpg
https://ria.ru/20251121/yuar-2056473057.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024415066.html
россия
юар
южная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571676733_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_e70d7e7164cf08ebdebaabcacb85403e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юар, южная африка, в мире
Россия, ЮАР, Южная Африка, В мире
В ЮАР очень интересуются водкой из России, заявил посол

Посол Амбаров: в ЮАР прорабатывают пробные поставки водки из России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВодка "Столичная"
Водка Столичная - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Водка "Столичная" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Российская водка вызывает большой интерес в Южной Африке, организация её пробных поставок прорабатывается, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Роман Амбаров.
В июне вице-президент ЮАР Пол Машатиле, участвовавший в ПМЭФ, сообщил о подписании соглашения по вопросу поставки на рынок ЮАР российской водки.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну
Вчера, 02:20
"В торговле между Россией и ЮАР данное направление также весьма перспективно, мы работаем над ним. Есть большая заинтересованность среди южноафриканских партнеров, в настоящее время ведется проработка вопроса организации пробных поставок", - сказал агентству посол РФ в республике.
Он подчеркнул, что водка из России уже экспортируется во многие страны и считается эталоном в своей категории.
Если водки выпить, надо же закусить чем-то — Путин о поставках российского алкоголя в ЮАР - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин пошутил о поставках водки в ЮАР
20 июня, 21:51
 
РоссияЮАРЮжная АфрикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала