В ЮАР очень интересуются водкой из России, заявил посол

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Российская водка вызывает большой интерес в Южной Африке, организация её пробных поставок прорабатывается, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Роман Амбаров.

Он подчеркнул, что водка из России уже экспортируется во многие страны и считается эталоном в своей категории.