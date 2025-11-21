Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 лет колонии за его убийство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Вдова рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал осуждена на 12,5 лет колонии общего режима за его убийство в июле 2020 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Кохал виновной по части 1 статьи 105 (убийство) УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 года в исправительной колонии общего режима", - огласил приговор судья Смольнинского районного суда Петербурга Мария Щеглова.

По утверждению обвинения, Кохал решила убить своего мужа из личных неприязненных отношений. Для это приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманным путем тела ввела лекарство Юшко. После введения препарата и приведения Юшко в состояние, угрожающее его жизни и здоровью, Кохал умышленно не предприняла действий, направленных на оказание первой медицинской помощи, в результате чего Юшко скончался в связи с развитием у него шокового состояния. Далее с 24 июля по 29 июля 2020 года, желая скрыть преступление, используя пилу-ножовку и нож, обвиняемая расчленила труп Юшко на 15 частей, чем совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 105 (убийство) УК РФ.

Также обвинение заявляло, что после совершения убийства Юшко, действуя умышленно, с целью надругательства над телом умершего, пренебрегая обычаями, традициями и религиозными обрядами погребения, с исключительным цинизмом причинила Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей трупа, при этом уничтожив часть из них неустановленным способом, то есть совершила преступление, предусмотренное часть 1 статьи 244 (надругательство над телом умершего) УК РФ.

Руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева пояснила, что статья 244 УК РФ исключена судом как излишне вмененная, поэтому ее нет в резолютивной части приговора.

Также суд при исчислении срока отбывания наказания в исправительной колонии указал зачесть Кохал сроки содержания под стражей с 31 июля 2020 года по 27 октября 2021 года и под домашним арестом с 28 октября 2021 года по 1 августа 2022 года.