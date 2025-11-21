Рейтинг@Mail.ru
Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 лет колонии за его убийство
17:02 21.11.2025 (обновлено: 18:48 21.11.2025)
Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 лет колонии за его убийство
Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 лет колонии за его убийство
Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 лет колонии за его убийство
Вдова рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал осуждена на 12,5 лет колонии общего режима за его убийство в июле 2020 года, передает корреспондент... РИА Новости, 21.11.2025
Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 лет колонии за его убийство

Марина Кохал получила 12,5 года колонии за убийство рэпера Энди Картрайта

Марина Кохал во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге. 21 ноября 2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Вдова рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал осуждена на 12,5 лет колонии общего режима за его убийство в июле 2020 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Кохал виновной по части 1 статьи 105 (убийство) УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 года в исправительной колонии общего режима", - огласил приговор судья Смольнинского районного суда Петербурга Мария Щеглова.
По утверждению обвинения, Кохал решила убить своего мужа из личных неприязненных отношений. Для это приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманным путем тела ввела лекарство Юшко. После введения препарата и приведения Юшко в состояние, угрожающее его жизни и здоровью, Кохал умышленно не предприняла действий, направленных на оказание первой медицинской помощи, в результате чего Юшко скончался в связи с развитием у него шокового состояния. Далее с 24 июля по 29 июля 2020 года, желая скрыть преступление, используя пилу-ножовку и нож, обвиняемая расчленила труп Юшко на 15 частей, чем совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 105 (убийство) УК РФ.
Также обвинение заявляло, что после совершения убийства Юшко, действуя умышленно, с целью надругательства над телом умершего, пренебрегая обычаями, традициями и религиозными обрядами погребения, с исключительным цинизмом причинила Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей трупа, при этом уничтожив часть из них неустановленным способом, то есть совершила преступление, предусмотренное часть 1 статьи 244 (надругательство над телом умершего) УК РФ.
Руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева пояснила, что статья 244 УК РФ исключена судом как излишне вмененная, поэтому ее нет в резолютивной части приговора.
Также суд при исчислении срока отбывания наказания в исправительной колонии указал зачесть Кохал сроки содержания под стражей с 31 июля 2020 года по 27 октября 2021 года и под домашним арестом с 28 октября 2021 года по 1 августа 2022 года.
Сама Кохал ранее утверждала, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить всё так, будто рэпер пропал. В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест, позднее был избран запрет определенных действий. Вину Кохал не признала.
Вдова Картрайта в последнем слове попросила прощения у всех
31 октября, 18:51
