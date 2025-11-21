В Ульяновске экс-начальницу "Почты России" осудили за хищение пенсий

САМАРА, 21 ноя - РИА Новости. Суд Ульяновска назначил четыре года условно бывшей начальнице одного из отделений "Почты России" за хищение пенсий и соцвыплат 154 жителей города, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ульяновской области.
По данным ведомства, с ноября 2023 года по февраль 2025 года женщина изымала из кассы деньги, предназначенные для пенсионных и других соцвыплат 154 жителям Засвияжского района Ульяновска. При этом сотрудница составила фиктивные платежные поручения и внесла в систему данные о выплате указанных пенсий. Ущерб от действий обвиняемой превысил 1,4 миллиона рублей.
"В Засвияжском районном суде города Ульяновска огласили приговор... причастной к присвоению вверенного ей имущества в особо крупном размере и неправомерному доступу к компьютерной информации (часть 4 статьи 160 и часть 4 статьи 274.1 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В июне 2025 года преступную деятельность жительницы Ульяновска пресекли сотрудники региональных УФСБ России и СУСК России.
Во время следствия обвиняемая возместила 1,1 миллиона рублей, оставшиеся 300 тысяч рублей были возмещены при рассмотрении уголовного дела в суде.
