В Ульяновске экс-начальницу "Почты России" осудили за хищение пенсий
11:22 21.11.2025
В Ульяновске экс-начальницу "Почты России" осудили за хищение пенсий
Суд Ульяновска назначил четыре года условно бывшей начальнице одного из отделений "Почты России" за хищение пенсий и соцвыплат 154 жителей города, сообщили в... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
почта россии
ульяновск
россия
ульяновская область
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, почта россии
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, Почта России
В Ульяновске экс-начальницу "Почты России" осудили за хищение пенсий

САМАРА, 21 ноя - РИА Новости. Суд Ульяновска назначил четыре года условно бывшей начальнице одного из отделений "Почты России" за хищение пенсий и соцвыплат 154 жителей города, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ульяновской области.
По данным ведомства, с ноября 2023 года по февраль 2025 года женщина изымала из кассы деньги, предназначенные для пенсионных и других соцвыплат 154 жителям Засвияжского района Ульяновска. При этом сотрудница составила фиктивные платежные поручения и внесла в систему данные о выплате указанных пенсий. Ущерб от действий обвиняемой превысил 1,4 миллиона рублей.
Отделение Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Суд оштрафовал "Почту России" на 230 миллионов рублей
19 августа, 09:15
"В Засвияжском районном суде города Ульяновска огласили приговор... причастной к присвоению вверенного ей имущества в особо крупном размере и неправомерному доступу к компьютерной информации (часть 4 статьи 160 и часть 4 статьи 274.1 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В июне 2025 года преступную деятельность жительницы Ульяновска пресекли сотрудники региональных УФСБ России и СУСК России.
Во время следствия обвиняемая возместила 1,1 миллиона рублей, оставшиеся 300 тысяч рублей были возмещены при рассмотрении уголовного дела в суде.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Одна из участниц ограбления отделения "Почты России" ранее судима
25 сентября, 04:51
 
ПроисшествияУльяновскРоссияУльяновская областьПочта России
 
 
