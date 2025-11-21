https://ria.ru/20251121/uillis-2056658043.html
Дочь Брюса Уиллиса усомнилась в том, что отец ее узнает
Дочь Брюса Уиллиса усомнилась в том, что отец ее узнает - РИА Новости, 21.11.2025
Дочь Брюса Уиллиса усомнилась в том, что отец ее узнает
Дочь американского актера, музыканта и продюсера Брюса Уиллиса Румер сообщила, что не уверена, узнает ли ее отец. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:33:00+03:00
2025-11-21T17:33:00+03:00
2025-11-21T17:33:00+03:00
брюс уиллис
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030777806_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_9ded300bbe09ed8241679d7c9b497289.jpg
https://ria.ru/20251107/uillis-2053383676.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030777806_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_afb61f95665223bff41110301c50f797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюс уиллис, в мире
Дочь Брюса Уиллиса усомнилась в том, что отец ее узнает
Дочь Брюса Уиллиса Румер не уверена в том, что отец узнает ее
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дочь американского актера, музыканта и продюсера Брюса Уиллиса Румер сообщила, что не уверена, узнает ли ее отец.
В 2023 году семья Уиллиса
сообщила, что у голливудской звезды диагностирована лобно-височная деменция, и его заболевание прогрессирует.
"Я так благодарна за то, что когда я подхожу к нему и обнимаю его - узнает он меня или нет, - он чувствует мою любовь, и я чувствую ее в ответ", - рассказала она в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Всего Брюс Уиллис сыграл около 130 киноролей. Актер снимался в таких популярных фильмах, как "Крепкий орешек" (Die Hard, 1988) "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), "Двенадцать обезьян" (Twelve Monkeys, 1995), "Четыре комнаты" (Four Rooms, 1995), "Пятый элемент" (Fifth Element, 1997), "Армагеддон" (Armageddon, 1998), "Девять ярдов" (Whole Nine Yards, 2000), "Город грехов" (Sin City, 2005) и других.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.