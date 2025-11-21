Рейтинг@Mail.ru
Дочь Брюса Уиллиса усомнилась в том, что отец ее узнает
17:33 21.11.2025
Дочь Брюса Уиллиса усомнилась в том, что отец ее узнает
Дочь Брюса Уиллиса усомнилась в том, что отец ее узнает
Дочь американского актера, музыканта и продюсера Брюса Уиллиса Румер сообщила, что не уверена, узнает ли ее отец. РИА Новости, 21.11.2025
2025
Дочь Брюса Уиллиса усомнилась в том, что отец ее узнает

Дочь Брюса Уиллиса Румер не уверена в том, что отец узнает ее

Актер Брюс Уиллис. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дочь американского актера, музыканта и продюсера Брюса Уиллиса Румер сообщила, что не уверена, узнает ли ее отец.
В 2023 году семья Уиллиса сообщила, что у голливудской звезды диагностирована лобно-височная деменция, и его заболевание прогрессирует.
"Я так благодарна за то, что когда я подхожу к нему и обнимаю его - узнает он меня или нет, - он чувствует мою любовь, и я чувствую ее в ответ", - рассказала она в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Всего Брюс Уиллис сыграл около 130 киноролей. Актер снимался в таких популярных фильмах, как "Крепкий орешек" (Die Hard, 1988) "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), "Двенадцать обезьян" (Twelve Monkeys, 1995), "Четыре комнаты" (Four Rooms, 1995), "Пятый элемент" (Fifth Element, 1997), "Армагеддон" (Armageddon, 1998), "Девять ярдов" (Whole Nine Yards, 2000), "Город грехов" (Sin City, 2005) и других.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
