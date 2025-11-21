https://ria.ru/20251121/ucheniya-2056485985.html
Россия, ЮАР и Китай проведут военно-морские учения в январе 2026 года
Военно-морские учения с участием России, ЮАР и Китая Mosi 3 ожидаются в январе 2026 года, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Претории Роман Амбаров. РИА Новости, 21.11.2025
