21.11.2025

Россия, ЮАР и Китай проведут военно-морские учения в январе 2026 года
05:02 21.11.2025
Россия, ЮАР и Китай проведут военно-морские учения в январе 2026 года
Россия, ЮАР и Китай проведут военно-морские учения в январе 2026 года - РИА Новости, 21.11.2025
Россия, ЮАР и Китай проведут военно-морские учения в январе 2026 года
Военно-морские учения с участием России, ЮАР и Китая Mosi 3 ожидаются в январе 2026 года, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Претории Роман Амбаров. РИА Новости, 21.11.2025
в мире, россия, юар, китай, большая двадцатка
В мире, Россия, ЮАР, Китай, Большая двадцатка
Россия, ЮАР и Китай проведут военно-морские учения в январе 2026 года

Амбаров: учения с участием России, ЮАР и Китая Mosi 3 пройдут в январе 2026 года

© AP Photo / Zha Chunming/XinhuaРоссийско-китайские учения
Российско-китайские учения - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Российско-китайские учения. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Военно-морские учения с участием России, ЮАР и Китая Mosi 3 ожидаются в январе 2026 года, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Претории Роман Амбаров.
Дипломат указал, что учения, планировавшиеся в ноябре, по согласованию сторон были перенесены. Это было сделано во избежание пересечений с саммитом G20 в Йоханнесбурге, пояснил он.
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Страны СНГ разрабатывают соглашение о проведении совместных учений
20 ноября, 19:09
"Насколько нам известно, военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая запланированы на начало января 2026 года", - сказал посол.
Он полагает, что учения станут важной вехой в истории сотрудничества в сфере обороны и безопасности России, ЮАР и Китая.
Ракетный катер типа Хамина ВМС Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Финские ВМС проведут учения НАТО на Балтике
20 ноября, 16:36
 
В мире, Россия, ЮАР, Китай, Большая двадцатка
 
 
