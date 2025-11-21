Рейтинг@Mail.ru
Shaman заявил, что не получал предложений от участников "Интервидения" - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/uchastnik-2056500542.html
Shaman заявил, что не получал предложений от участников "Интервидения"
Shaman заявил, что не получал предложений от участников "Интервидения" - РИА Новости, 21.11.2025
Shaman заявил, что не получал предложений от участников "Интервидения"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), представивший Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", рассказал в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T08:36:00+03:00
2025-11-21T08:36:00+03:00
россия
белоруссия
вьетнам
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056021543_0:62:3086:1798_1920x0_80_0_0_991776ded45e63454037cfea2d81cb6e.jpg
https://ria.ru/20251121/shaman-2056483045.html
https://ria.ru/20251113/shaman-2054630817.html
россия
белоруссия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056021543_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_37624899e3c8845472bca3980c4df761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, вьетнам, shaman (ярослав дронов)
Россия, Белоруссия, Вьетнам, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Shaman заявил, что не получал предложений от участников "Интервидения"

Shaman заявил, что не получал предложений от других участников «Интервидения»

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью агентству РИА Новости
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), представивший Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", рассказал в интервью РИА Новости, что напрямую от других участников конкурса предложений о сотрудничестве ему не поступало.
Победитель этого года, участник из Вьетнама Дык Фук, представитель Китая Ван Си, группа Mzansi Jikelele от ЮАР в беседе с журналистами выражали желание о сотрудничестве с Shaman.
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Обсуждать кандидатуру участника "Интервидения" рано, заявил Shaman
Вчера, 04:20
"Прямых, скажем так, запросов, предложений через мою команду или концертного директора не поступало. Тем более лично со мной точно никто не обсуждал", - сказал он.
В ноябре прошел концерт артиста в Минске. По словам Shaman, он связался с участницей "Интервидения" от Белоруссии Настей Кравченко и пригласил ее выступить на концерте с песней "Мотылек".
"У нас в декабре еще будет ряд концертов в городах Белоруссии - конечно, я с удовольствием буду предлагать ей принять участие с этим номером. Мне кажется, это правило хорошего тона как минимум", - отметил артист.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В следующем году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил композицию Я красиво живу совместно с народным артистом России, джазменом Игорем Бутманом - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Shaman выпустил композицию "Я красиво живу" с Игорем Бутманом
13 ноября, 00:45
 
РоссияБелоруссияВьетнамSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала