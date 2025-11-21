https://ria.ru/20251121/uchastnik-2056500542.html
Shaman заявил, что не получал предложений от участников "Интервидения"
Shaman заявил, что не получал предложений от участников "Интервидения" - РИА Новости, 21.11.2025
Shaman заявил, что не получал предложений от участников "Интервидения"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), представивший Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", рассказал в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T08:36:00+03:00
2025-11-21T08:36:00+03:00
2025-11-21T08:36:00+03:00
россия
белоруссия
вьетнам
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056021543_0:62:3086:1798_1920x0_80_0_0_991776ded45e63454037cfea2d81cb6e.jpg
https://ria.ru/20251121/shaman-2056483045.html
https://ria.ru/20251113/shaman-2054630817.html
россия
белоруссия
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056021543_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_37624899e3c8845472bca3980c4df761.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, вьетнам, shaman (ярослав дронов)
Россия, Белоруссия, Вьетнам, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Shaman заявил, что не получал предложений от участников "Интервидения"
Shaman заявил, что не получал предложений от других участников «Интервидения»
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), представивший Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", рассказал в интервью РИА Новости, что напрямую от других участников конкурса предложений о сотрудничестве ему не поступало.
Победитель этого года, участник из Вьетнама
Дык Фук, представитель Китая
Ван Си, группа Mzansi Jikelele от ЮАР
в беседе с журналистами выражали желание о сотрудничестве с Shaman.
"Прямых, скажем так, запросов, предложений через мою команду или концертного директора не поступало. Тем более лично со мной точно никто не обсуждал", - сказал он.
В ноябре прошел концерт артиста в Минске
. По словам Shaman
, он связался с участницей "Интервидения" от Белоруссии
Настей Кравченко и пригласил ее выступить на концерте с песней "Мотылек".
"У нас в декабре еще будет ряд концертов в городах Белоруссии - конечно, я с удовольствием буду предлагать ей принять участие с этим номером. Мне кажется, это правило хорошего тона как минимум", - отметил артист.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве
. Россию
представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В следующем году конкурс пройдет в Саудовской Аравии
.