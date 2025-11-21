Shaman заявил, что не получал предложений от участников "Интервидения"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), представивший Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", рассказал в интервью РИА Новости, что напрямую от других участников конкурса предложений о сотрудничестве ему не поступало.

Победитель этого года, участник из Вьетнама Дык Фук, представитель Китая Ван Си, группа Mzansi Jikelele от ЮАР в беседе с журналистами выражали желание о сотрудничестве с Shaman.

"Прямых, скажем так, запросов, предложений через мою команду или концертного директора не поступало. Тем более лично со мной точно никто не обсуждал", - сказал он.

В ноябре прошел концерт артиста в Минске . По словам Shaman , он связался с участницей "Интервидения" от Белоруссии Настей Кравченко и пригласил ее выступить на концерте с песней "Мотылек".

"У нас в декабре еще будет ряд концертов в городах Белоруссии - конечно, я с удовольствием буду предлагать ей принять участие с этим номером. Мне кажется, это правило хорошего тона как минимум", - отметил артист.