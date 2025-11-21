Аналитик предупредил о последствиях отказа Турции от российского газа

АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Отказ Турции от российских энергоресурсов может ускорить инфляцию и замедлить производство, а переход на альтернативные источники станет крупной ошибкой для Анкары, заявил РИА Новости турецкий аналитик и экономист Серхат Латифоглу.

Латифоглу отметил, что западные санкции уже оказали влияние на российско-турецкую торговлю. "Вы знаете, что уже давно существуют санкции США и Европейского союза против России. Из-за этого произошло определенное снижение внешней торговли между Россией и Турцией. Это может еще немного усугубиться", - сказал аналитик.

По его словам, именно в сфере энергетики давление Вашингтона ощущается особенно остро.

"Из России в Турцию газ поступает по низкой цене, что бы ни случилось. Сможет ли Турция найти такую альтернативу? Это большой вопрос. Если же Анкара перейдет на более дорогой вариант, как это произошло в ЕС , это неизбежно вызовет инфляцию и замедлит производство. С этой точки зрения переход на альтернативные источники за пределами России будет большой ошибкой", - отметил собеседник агентства.

По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа - 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок".

Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков.