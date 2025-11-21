Рейтинг@Mail.ru
Аналитик предупредил о последствиях отказа Турции от российского газа - РИА Новости, 21.11.2025
05:52 21.11.2025 (обновлено: 06:19 21.11.2025)
Аналитик предупредил о последствиях отказа Турции от российского газа
Отказ Турции от российских энергоресурсов может ускорить инфляцию и замедлить производство, а переход на альтернативные источники станет крупной ошибкой для... РИА Новости, 21.11.2025
Дарья Буймова
в мире, турция, россия, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, газпром, евросоюз, botas, голубой поток, турецкий поток, санкции в отношении россии
Аналитик предупредил о последствиях отказа Турции от российского газа

Латифоглу: отказ Турции от российского газа приведет к инфляции

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Отказ Турции от российских энергоресурсов может ускорить инфляцию и замедлить производство, а переход на альтернативные источники станет крупной ошибкой для Анкары, заявил РИА Новости турецкий аналитик и экономист Серхат Латифоглу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара якобы намерена прекратить закупки российской нефти. Его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что Россия уважает позицию Турции и уверена, что Анкара будет действовать исходя из национальных интересов.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Аналитик оценил возможность сокращения закупок российской нефти Турцией
30 сентября, 07:12
Латифоглу отметил, что западные санкции уже оказали влияние на российско-турецкую торговлю. "Вы знаете, что уже давно существуют санкции США и Европейского союза против России. Из-за этого произошло определенное снижение внешней торговли между Россией и Турцией. Это может еще немного усугубиться", - сказал аналитик.
По его словам, именно в сфере энергетики давление Вашингтона ощущается особенно остро.
"Из России в Турцию газ поступает по низкой цене, что бы ни случилось. Сможет ли Турция найти такую альтернативу? Это большой вопрос. Если же Анкара перейдет на более дорогой вариант, как это произошло в ЕС, это неизбежно вызовет инфляцию и замедлит производство. С этой точки зрения переход на альтернативные источники за пределами России будет большой ошибкой", - отметил собеседник агентства.
Вид на Анкару, Турция - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Турции назвали отказ от российского газа нереалистичным
20 ноября, 07:18
По данным агентства Блумберг, Анкара и Москва ведут переговоры о продлении двух крупных контрактов на поставку трубопроводного газа с сохранением годового объема около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней структурой "Газпрома" - компанией "Газпром экспорт" - и турецкой государственной компанией Botas истекает в 2025 году. Речь идет о 16 миллиардах кубометров по "Голубому потоку" и 5,75 миллиарда - по "Турецкому потоку".
По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа - 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок".
Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Турецкие СМИ назвали отказ от российских энергоресурсов невозможным
6 октября, 08:46
 
