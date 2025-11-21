В Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналистку "свинкой" за вопрос о покойном финансисте Джеффри Эпштейне, которого обвиняли в секс-торговле, из-за расстроенных ложными публикациям в СМИ чувств, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент очень прям и честен со всеми в этой комнате. Вы все это видели, все это испытали. Я думаю это одна из многих причин, почему его переизбрали. Он указывает на ложные сообщения, когда видит их. Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации", - заявила Левитт на брифинге.
Так она ответила на просьбу прокомментировать произошедший 14 ноября на борту номер один инцидент.
По ее словам, прямой и честный президент, который говорит в лицо, лучше, чем прошлый руководитель страны Джо Байден, который лгал и исчезал.
