В Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой - РИА Новости, 21.11.2025
03:16 21.11.2025
В Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой
В Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой
Президент США Дональд Трамп назвал журналистку "свинкой" за вопрос о покойном финансисте Джеффри Эпштейне, которого обвиняли в секс-торговле, из-за расстроенных РИА Новости, 21.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Каролин Левитт
В Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналистку "свинкой" за вопрос о покойном финансисте Джеффри Эпштейне, которого обвиняли в секс-торговле, из-за расстроенных ложными публикациям в СМИ чувств, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент очень прям и честен со всеми в этой комнате. Вы все это видели, все это испытали. Я думаю это одна из многих причин, почему его переизбрали. Он указывает на ложные сообщения, когда видит их. Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации", - заявила Левитт на брифинге.
Так она ответила на просьбу прокомментировать произошедший 14 ноября на борту номер один инцидент.
По ее словам, прямой и честный президент, который говорит в лицо, лучше, чем прошлый руководитель страны Джо Байден, который лгал и исчезал.
Трамп ранее назвал "свинкой" журналистку Блумберга Кэтрин Люси, которая продолжала настойчиво спрашивать о его возможных связях с обвиненным в секс-торговле Эпштейном.
