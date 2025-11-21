В Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналистку "свинкой" за вопрос о покойном финансисте Джеффри Эпштейне, которого обвиняли в секс-торговле, из-за расстроенных ложными публикациям в СМИ чувств, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.