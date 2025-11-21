https://ria.ru/20251121/svo-2056570540.html
ВС России освободили Радостное в Днепропетровской области
ВС России освободили Радостное в Днепропетровской области
ВС России освободили Радостное в Днепропетровской области
Группировка "Восток" в течение недели завершила освобождение населенного пункта Радостное Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
днепропетровская область
россия
ВС России освободили Радостное в Днепропетровской области
Бойцы "Востока" освободили населенный пункт Радостное в Днепропетровской области