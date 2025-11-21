Рейтинг@Mail.ru
Суд признал экс-депутата Гаджиева* участником экстремистского объединения
21:28 21.11.2025 (обновлено: 00:04 22.11.2025)
Суд признал экс-депутата Гаджиева* участником экстремистского объединения
Суд признал экс-депутата Гаджиева* участником экстремистского объединения
россия, махачкала, республика дагестан, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Махачкала, Республика Дагестан, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Суд признал экс-депутата Гаджиева* участником экстремистского объединения

Суд признал Гаджиева, его сына и сестру участниками экстремистского объединения

© РИА Новости / Илья ПиталевМагомед Гаджиев
Магомед Гаджиев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Магомед Гаджиев. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 21 ноя - РИА Новости. Суд в Махачкале признал экс-депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева*, его сына и сестру участниками экстремистского объединения, сообщает пресс-служба судов региона.
"Советским районным судом Махачкалы удовлетворен административный иск Генпрокуратуры России к бывшему депутату Государственной думы… Гаджиеву М.Т.* и подконтрольным ему лицам. Суд признал Гаджиева М.Т.*, его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения", – говорится в сообщении.
В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки "вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса", суд запретил их деятельность на территории России.
*Лицо, признанное иноагентом и экстремистом на территории РФ
Магомед Гаджиев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Суд изъял активы на два миллиарда рублей у экс-депутата Гаджиева*
Вчера, 21:14
 
