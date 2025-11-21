https://ria.ru/20251121/sud-2056715787.html
Суд признал экс-депутата Гаджиева* участником экстремистского объединения
Суд признал экс-депутата Гаджиева* участником экстремистского объединения - РИА Новости, 22.11.2025
Суд признал экс-депутата Гаджиева* участником экстремистского объединения
Суд в Махачкале признал экс-депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева*, его сына и сестру участниками экстремистского объединения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-21T21:28:00+03:00
2025-11-21T21:28:00+03:00
2025-11-22T00:04:00+03:00
россия
махачкала
республика дагестан
госдума рф
генеральная прокуратура рф
происшествия
россия
махачкала
республика дагестан
россия, махачкала, республика дагестан, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Махачкала, Республика Дагестан, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
