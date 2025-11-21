Рейтинг@Mail.ru
Суд изъял активы на два миллиарда рублей у экс-депутата Гаджиева*
21:14 21.11.2025 (обновлено: 22:44 21.11.2025)
Суд изъял активы на два миллиарда рублей у экс-депутата Гаджиева*
происшествия, россия, махачкала, республика дагестан, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Махачкала, Республика Дагестан, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Суд изъял активы на два миллиарда рублей у экс-депутата Гаджиева*

МАХАЧКАЛА, 21 ноя - РИА Новости. Суд в Махачкале удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии у экс-депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева* и его родных активов на два миллиарда рублей, сообщила пресс-служба судов региона.
"Советским районным судом Махачкалы удовлетворен административный иск Генпрокуратуры России к бывшему депутату Государственной думы… Гаджиеву М.Т.* и подконтрольным ему лицам… С целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны, по решению суда в казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более 2 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.
Активы включают полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, денежные средства, в том числе имеющиеся на счетах, 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания и помещения.
Суд также признал Магомеда Гаджиева*, его сына и сестру участниками экстремистского объединения.
*Лицо, признанное иноагентом и экстремистом на территории РФ
ПроисшествияРоссияМахачкалаРеспублика ДагестанГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
Заголовок открываемого материала