В Петербурге осудили пятерых человек за изготовление порно с детьми
18:33 21.11.2025
В Петербурге осудили пятерых человек за изготовление порно с детьми
Суд в Санкт-Петербурге отправил в исправительные колонии двух женщин и троих мужчин, признанных виновными в изготовлении и распространении порнографических... РИА Новости, 21.11.2025
2025
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге отправил в исправительные колонии двух женщин и троих мужчин, признанных виновными в изготовлении и распространении порнографических материалов с детьми, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Екатерины Петропавловской, Валерия Радьковича, Дениса Борисова, Максима Малышева и Ирины Морзюковой, признанных виновными в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и использовании детей в целях изготовления порнографических материалов или предметов группой лиц с использованием Интернета (п.а ч.3 ст.132 УК РФ, п.б ч.4 ст.132 УК РФ, пп.а,б,в,г ч.2 ст.242.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
На Камчатке учителя музыкальной школы осудили за порно с несовершеннолетней
6 ноября, 09:20
Приговором суда, в зависимости от роли каждого в совершенном преступлении, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 14 до19 лет.
Сообщается, что фигуранты вину не признали, кроме Петропавловской, признавшей вину в изготовлении порнографических материалов.
Как сообщается пресс-служба, позиция подсудимых была в том, что они верили в идеи нудизма и снимали о нем фильм, в том числе с согласия и с участием детей.
По информации о ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу, следствием и судом установлено, что фигуранты с августа 2018 по сентябрь 2021 года систематически совершали в отношении несовершеннолетних дочерей одной из осужденных (2007, 2008 и 2010 годов рождения) насильственные действия сексуального характера, а также производили фото- и видеосъемку для изготовления порнографических материалов для последующего распространения.
Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
У экс-учителя, обвиняемого в удушении детей на Урале, нашли книгу о Фишере
Вчера, 17:19
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
