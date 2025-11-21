В Петербурге осудили пятерых человек за изготовление порно с детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге отправил в исправительные колонии двух женщин и троих мужчин, признанных виновными в изготовлении и распространении порнографических материалов с детьми, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Екатерины Петропавловской, Валерия Радьковича, Дениса Борисова, Максима Малышева и Ирины Морзюковой, признанных виновными в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и использовании детей в целях изготовления порнографических материалов или предметов группой лиц с использованием Интернета (п.а ч.3 ст.132 УК РФ , п.б ч.4 ст.132 УК РФ, пп.а,б,в,г ч.2 ст.242.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Приговором суда, в зависимости от роли каждого в совершенном преступлении, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 14 до19 лет.

Сообщается, что фигуранты вину не признали, кроме Петропавловской, признавшей вину в изготовлении порнографических материалов.

Как сообщается пресс-служба, позиция подсудимых была в том, что они верили в идеи нудизма и снимали о нем фильм, в том числе с согласия и с участием детей.