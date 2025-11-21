https://ria.ru/20251121/sud-2056658692.html
Чемпионку Украины осудили по делу о покушении на российского офицера
Чемпионку Украины осудили по делу о покушении на российского офицера - РИА Новости, 21.11.2025
Чемпионку Украины осудили по делу о покушении на российского офицера
Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко, обвиняемую в подготовке покушения на... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:11:00+03:00
2025-11-21T17:11:00+03:00
2025-11-21T17:16:00+03:00
происшествия
россия
украина
воронеж
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056659538_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_3698e3e4491fe71c71d9a1ae4d2fca0c.jpg
https://ria.ru/20251111/sud-2054077252.html
https://ria.ru/20251119/prigovory--2055991394.html
россия
украина
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056659538_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_222db02b8d1253afba38dfc940554ecb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Воронеж, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Чемпионку Украины осудили по делу о покушении на российского офицера
Суд вынес приговор чемпионке Украины по делу о покушении на российского офицера
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко, обвиняемую в подготовке покушения на высокопоставленного российского офицера, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Окончательно назначить Лемещенко 19 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.
Лемещенко – одна из четырех агенток спецслужб Украины
, о задержании которых в Севастополе
, Воронеже
и Ростове-на-Дону
за подготовку терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса в феврале сообщала ФСБ
. По ее данным, фигурантки прошли спецподготовку на Украине, обучились обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, методам выявления наружного наблюдения. Во время обысков силовики изъяли у них взрывчатку, химические прекурсоры для ее синтеза, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, средства связи с украинскими кураторами.
По версии обвинения, Лемещенко - гражданка России
, но с 2014 года жила на Украине. После начала СВО она вступила в "Легион "Свобода России"* (признан террористическим и запрещен в РФ). Тогда, отмечает обвинение, она вернулась в Россию и организовала диверсию, подорвав опоры ЛЭП в Санкт-Петербурге
, а затем приехала в Воронеж и начала подготовку к покушению на высокопоставленного военного. По словам прокурора, она собрала взрывное устройство, но была задержана.
Лемещенко обвиняется по 8 статьям УК РФ, среди которых госизмена, диверсия и приготовление к теракту.
* Запрещенная в России террористическая организация