Чемпионку Украины осудили по делу о покушении на российского офицера

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко, обвиняемую в подготовке покушения на высокопоставленного российского офицера, передает корреспондент РИА Новости из суда.