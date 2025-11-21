Рейтинг@Mail.ru
Чемпионку Украины осудили по делу о покушении на российского офицера - РИА Новости, 21.11.2025
17:11 21.11.2025 (обновлено: 17:16 21.11.2025)
Чемпионку Украины осудили по делу о покушении на российского офицера
Чемпионку Украины осудили по делу о покушении на российского офицера
Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко, обвиняемую в подготовке покушения на... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия, россия, украина, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Воронеж, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Чемпионку Украины осудили по делу о покушении на российского офицера

Суд вынес приговор чемпионке Украины по делу о покушении на российского офицера

© Фото : соцсети Юлии ЛемещенкоЮлия Лемещенко
Юлия Лемещенко - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : соцсети Юлии Лемещенко
Юлия Лемещенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко, обвиняемую в подготовке покушения на высокопоставленного российского офицера, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Окончательно назначить Лемещенко 19 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения
11 ноября, 05:43
Лемещенко – одна из четырех агенток спецслужб Украины, о задержании которых в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону за подготовку терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса в феврале сообщала ФСБ. По ее данным, фигурантки прошли спецподготовку на Украине, обучились обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, методам выявления наружного наблюдения. Во время обысков силовики изъяли у них взрывчатку, химические прекурсоры для ее синтеза, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, средства связи с украинскими кураторами.
По версии обвинения, Лемещенко - гражданка России, но с 2014 года жила на Украине. После начала СВО она вступила в "Легион "Свобода России"* (признан террористическим и запрещен в РФ). Тогда, отмечает обвинение, она вернулась в Россию и организовала диверсию, подорвав опоры ЛЭП в Санкт-Петербурге, а затем приехала в Воронеж и начала подготовку к покушению на высокопоставленного военного. По словам прокурора, она собрала взрывное устройство, но была задержана.
Лемещенко обвиняется по 8 статьям УК РФ, среди которых госизмена, диверсия и приготовление к теракту.
* Запрещенная в России террористическая организация
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Суд вынес приговоры двум военным ВСУ за вторжение в Курскую область
19 ноября, 13:23
 
