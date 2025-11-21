В Белом доме потребовали от Клинтонов дать показания по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер потребовал, чтобы бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон явились в конгресс для дачи показаний о своих связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что подписал законопроект об обнародовании засекреченных файлов Эпштейна, которые могут пролить свет в том числе на связи американского лидера со скандальным финансистом. При этом Трамп также настаивает, что нужно расследовать причастность Билла Клинтона к преступлениям Эпштейна.
"Взятие показаний у президента Клинтона и госсекретаря Клинтон назначено на следующие даты: Президент Клинтон - 17 декабря 2025 года, в 10.00 (18.00 мск - ред.), Вашингтон, округ Колумбия. Госсекретарь Клинтон - 18 декабря 2025 года, в 10.00, Вашингтон, округ Колумбия", - говорится в письме на имя адвоката четы Клинтонов, Дэвида Кендалла.
Комер также отметил в соцсети X, что законодатели от обеих партий в июле одобрили повестки о вызове Клинтонов в конгресс и что дальнейшие задержки недопустимы.
"Учитывая их связи с Эпштейном, уклонение от явки в конгресс будет расценено как нарушение повесток и может повлечь процедуру признания в неуважении к конгрессу", - написал Комер в соцсети.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.