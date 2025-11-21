Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме потребовали от Клинтонов дать показания по делу Эпштейна - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/ssha-2056721950.html
В Белом доме потребовали от Клинтонов дать показания по делу Эпштейна
В Белом доме потребовали от Клинтонов дать показания по делу Эпштейна - РИА Новости, 21.11.2025
В Белом доме потребовали от Клинтонов дать показания по делу Эпштейна
Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер потребовал, чтобы бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его супруга,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T22:41:00+03:00
2025-11-21T22:41:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
https://ria.ru/20251121/endryu-2056539207.html
https://ria.ru/20251120/tramp-2056180789.html
сша
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), нью-йорк (город), джеффри эпштейн
В мире, США, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн
В Белом доме потребовали от Клинтонов дать показания по делу Эпштейна

Комер: Клинтонов попросили явиться для дачи показаний по делу Эпштейна

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер потребовал, чтобы бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон явились в конгресс для дачи показаний о своих связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что подписал законопроект об обнародовании засекреченных файлов Эпштейна, которые могут пролить свет в том числе на связи американского лидера со скандальным финансистом. При этом Трамп также настаивает, что нужно расследовать причастность Билла Клинтона к преступлениям Эпштейна.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Times: брат Карла III проигнорировал вызов в конгресс США по делу Эпштейна
Вчера, 11:26
"Взятие показаний у президента Клинтона и госсекретаря Клинтон назначено на следующие даты: Президент Клинтон - 17 декабря 2025 года, в 10.00 (18.00 мск - ред.), Вашингтон, округ Колумбия. Госсекретарь Клинтон - 18 декабря 2025 года, в 10.00, Вашингтон, округ Колумбия", - говорится в письме на имя адвоката четы Клинтонов, Дэвида Кендалла.
Комер также отметил в соцсети X, что законодатели от обеих партий в июле одобрили повестки о вызове Клинтонов в конгресс и что дальнейшие задержки недопустимы.
"Учитывая их связи с Эпштейном, уклонение от явки в конгресс будет расценено как нарушение повесток и может повлечь процедуру признания в неуважении к конгрессу", - написал Комер в соцсети.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Трамп заявил, что материалы по делу Эпштейна вскроют правду о Клинтоне
20 ноября, 04:39
 
В миреСШАВашингтон (штат)Нью-Йорк (город)Джеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала